Казахстан возобновит переговоры по покупке дальнемагистрального Boeing

Переговоры казахстанских авиакомпаний по лизингу Boeing 787 Dreamliner – широкофюзеляжного двухдвигательного пассажирского самолета, разработанного в США американской компанией Boeing, возобновятся в феврале-марте следующего года. Об этом в кулуарах Мажилиса Парламента РК сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент Zakon.kz.

Boeing 787 Dreamliner может делать беспосадочные перелеты. Получилось так, что в 2020-2021 годах практически этот вопрос, вопрос лизинга самолета, был приостановлен. Вообще, эти вопросы в связи с пандемией были приостановлены, – сказал Атамкулов.

В то же время он отметил, что переговоры по закупу казахстанскими авиакомпаниями Boeing 787 могут быть возобновлены в первой половине 2022 года. Пока в Казахстане нет дальнемагистральных самолетов.

У "Эйр Астаны" 787-го нет, дальнемагистрального нет. На сегодня в рамках ратификации сообщения возобновятся переговоры у компаний по лизингу Boeing 787. Ожидаем это где-то в феврале-марте. Мы буквально недавно этот вопрос обсуждали. Но это будет уже частная покупка "Ската" или "Эйр Астаны", не государственные деньги, – уточнил глава ведомства.

Также на пленарном заседании министр сообщил, что казахстанцы смогут летать в США прямыми рейсами. Депутаты одобрили соответствующий ратификационный законопроект, устанавливающий правовую базу для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США.

Оксана Скибан, Нур-Султан