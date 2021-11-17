Известны 13 команд мирового первенства-2022 в Катаре

16 ноября завершились заключительные матчи отборочного этапа к чемпионату мира-2022 по футболу в европейской зоне, сообщает Zakon.kz.

Сборная Голландии обеспечила себе прямую путевку на чемпионат мира. В последнем матче отборочного раунда голландские футболисты взяли верх над Норвегией – 2:0. Это позволило им с первого места группы G квалифицироваться в Катар.

Читайте также: Дэвид Бекхэм станет лицом Чемпионата мира по футболу в Катаре

На данный час определены 13 сборных, которые выступят в будущем году на Чемпионате мира по футболу. Помимо хозяев мундиаля Катара, это команды Германии, Дании, Бразилии, Аргентины, Бельгии, Франции, Хорватии, Испании, Сербии, Англии, Швейцарии и Голландии.

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 19 декабря в Катаре.

Куандык Шынасилов