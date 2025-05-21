#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
511.59
575.28
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
511.59
575.28
6.33
Спорт

Известны участники плей-офф мирового первенства по хоккею

Хоккей Плей-офф ЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 09:47 Фото: Instagram/iihfhockey
В ночь на 21 мая в Швеции и Дании завершился групповой этап ЧМ-2025 по хоккею. По итогам заключительных матчей предварительного этапа сформированы четвертьфинальные пары данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Восемь сборных поведут дальнейшую борьбу за высшие медали текущего чемпионата мира. Расклад пар на стадии 1/4 финала выглядит следующим образом:  

Канада – Дания.

Швеция – Чехия.

США – Финляндия.

Швейцария – Австрия.

Сюрпризом стало появление Австрии в списке восьмерки лучших, которая в решающем матче за выход в плей-офф сумела разгромить Латвию – 6:1.

И теперь Австрия впервые с 1994 года поборется за выход в полуфинал чемпионата мира. Поединки стадии плей-офф пройдут 22 мая.

Самыми худшими сборными этих соревнований признаны Франция и Казахстан, которые покинули элитный дивизион ЧМ-2025.

Наши хоккеисты накануне упустили свой последний шанс остаться в списке сильнейших, проиграв представителям Швейцарии – 1:4.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
История успеха казахстанца, ставшего чемпионом по прогнозам в проекте "Национальный спортивный эксперт"
Спорт
10:00, Сегодня
История успеха казахстанца, ставшего чемпионом по прогнозам в проекте "Национальный спортивный эксперт"
"Золотой мяч": объявлена дата вручения
Спорт
08:45, Сегодня
"Золотой мяч": объявлена дата вручения
Дэвид Бекхэм встретился с королевской семьей Великобритании
Спорт
06:26, Сегодня
Дэвид Бекхэм встретился с королевской семьей Великобритании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: