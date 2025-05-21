Известны участники плей-офф мирового первенства по хоккею

В ночь на 21 мая в Швеции и Дании завершился групповой этап ЧМ-2025 по хоккею. По итогам заключительных матчей предварительного этапа сформированы четвертьфинальные пары данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Восемь сборных поведут дальнейшую борьбу за высшие медали текущего чемпионата мира. Расклад пар на стадии 1/4 финала выглядит следующим образом:

Канада – Дания.

Швеция – Чехия.

США – Финляндия.

Швейцария – Австрия.

Сюрпризом стало появление Австрии в списке восьмерки лучших, которая в решающем матче за выход в плей-офф сумела разгромить Латвию – 6:1.

И теперь Австрия впервые с 1994 года поборется за выход в полуфинал чемпионата мира. Поединки стадии плей-офф пройдут 22 мая.

Самыми худшими сборными этих соревнований признаны Франция и Казахстан, которые покинули элитный дивизион ЧМ-2025.

Наши хоккеисты накануне упустили свой последний шанс остаться в списке сильнейших, проиграв представителям Швейцарии – 1:4.