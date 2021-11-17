Вакцинация подростков в Нур-Султане: шаг за шагом

В Казахстане проводится кампания по вакцинации подростков, кормящих и беременных женщин против коронавирусной инфекции. Для этого в страну привезли 379 тыс. доз вакцины Pfizer. К этому часу привиться данным препаратом могут жители Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской и Туркестанской областей, а также городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Корреспондент Zakon.kz решил показать, как проходит процедура, чтобы людям было легче принять решение в пользу вакцинации.

В Нур-Султане сегодня вакцинируют детей и женщин в медпунктах школ №88 и 65, а также в городских поликлиниках №13, 12 и 1.

Корреспондент Zakon.kz следил за ходом иммунизации учеников школы №65. Здесь привиться решили 35 школьников.

Медпункт школы разделен на несколько зон: регистрации, осмотра врача, прививочную и зону наблюдения.

В зоне регистрации проверяют наличие у подростка, который желает привиться, информированного согласия от родителей или иных законных представителей. Далее, в целях безопасности, медики обзванивают родителей, чтобы уточнить, не передумали ли они.

Далее ребенка направляют в "Зону осмотра врача". Здесь педиатр осматривает ребенка перед тем, как дать допуск на вакцинацию.

Проводим полный осмотр ребенка, измеряем температуру тела, артериальное давление, сатурацию, то есть насыщение кислородом, устанавливаем первичный анамнез, то есть болел ли он последнее время, нет ли у него аллергии, не принимает ли гормональные препараты, нет ли контакта с больными КВИ, состоит ли он на диспансерном учете по какому-либо заболеванию. Если, например, у ребенка покраснение в горле, мы отправляем его к участковому врачу по месту жительства, и даем временный медицинский отвод, - говорит врач.

У ребенка перед вакцинацией также обязательно уточняют, завтракал ли он. Педиатр высшей категории Жангумус Шайхислямова говорит, что на голодный желудок прививаться нельзя.

Мы предупреждаем родителей, что в течение трех дней могут быть побочные явления в виде температуры до 38 градусов, покраснения, болезненности, отечности в месте укола, может, будет трудно поднимать руку, может наблюдаться также головная боль и утомляемость. Может быть тошнота, диарея. Это все проходит в норме в течение трех дней без лечения. Но если это состояние будет длиться больше трех дней, то мы рекомендуем обратиться к участковому врачу по месту прикрепления, - сказала она.

Далее, если никаких противопоказаний нет, ребенка направляют в прививочный кабинет.

Медсестра проводит прививку, вносит в специальный журнал данные ребенка, а также время иммунизации, название препарата и дозу.

После этого вакцинированному дают бейдж – мальчикам с синей, девочкам с красной ленточкой.

Далее их направляют в "Зону наблюдения". Здесь за состоянием подростков в течение 30 минут будут следить медработники.

Повторная вакцинация будет проводиться через 21 день, после введения первой дозы.

Мы, как узнали, что будут прививать детей, решили в числе первых вакцинироваться. К такому решению мы пришли, в первую очередь, для обеспечения безопасности нашего сына, ведь он здесь общается с другими детьми. Мой сын единственный в классе, кто прививается. Некоторые родители выступают против, есть те, кто сомневается. Я бы посоветовал им привить своих детей, чтобы защитить от КВИ, – говорит папа привившегося ученика школы Бакытжан Омарханов.

Его поддерживает жительница Нур-Султана Марина Петровская. Ее 16-летняя дочь решила вакцинироваться Pfizer.

Отметим, что в городе кампания по иммунизации подростков с 12 по 17 лет, беременных и кормящих детей против КВИ стартовала 15 ноября. Прививают их американской вакциной Pfizer. К этому часу 59 стран мира используют данный препарат.

Противопоказания к вакцинации – это дети младше 12 лет, а также, если была какая-то аллергическая реакция на введение лекарств или вакцин. Аллергия на яичный белок не является противопоказанием для прививки. Детям, которые состоят на диспансерном учете по какому-либо заболеванию, эта прививка проводится в периоде ремиссии, если ребенок переболел ОРВИ, бронхитом или перенес пневмонию, то вакцинация проводится после выздоровления и после осмотра врача. Родителям рекомендуем прививать детей с целью стабилизации этого заболевания, для защиты их здоровья и здоровья окружающих. Ведь если дети заражаются, то переносят легко. Но один из 1000 переносит заболевание очень тяжело, наблюдается очень сложная мультисистемная форма, когда поражаются все органы, когда подключаются реанимационные мероприятия. Кроме того, дети могут являться переносчиками этой инфекции и тогда появляется риск заражения старших членов семьи. Наша задача – добровольная вакцинация детей, – резюмировала Жангумус Шайхислямова.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан