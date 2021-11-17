Экономика Казахстана вышла на допандемический уровень производства - МВФ

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с экспертами Международного валютного фонда (МВФ) во главе с руководителем миссии по Казахстану Николя Бланше, передает Zakon.kz.

Главе правительства представлены экспертные оценки и прогнозы МВФ по экономической ситуации в Казахстане, а также проводимой РК политики по минимизации последствий пандемии и поддержки населения и бизнеса, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Миссия констатировала положительную динамику роста реального ВВП РК по итогам 10 месяцев на уровне 3,5% и возвращение объемов производства на допандемический уровень.

Меры реагирования официальных органов сыграли ключевую роль в смягчении воздействия шоков на доходы населения и экономическую активность. Меры экономической политики включали регулирование цен на социально значимые товары, денежные выплаты уязвимым домохозяйствам и адресную помощь особо пострадавшим секторам и предприятиям малого и среднего бизнеса, включая льготное кредитование и налоговые льготы. Проекты в рамках программы "Дорожная карта занятости" помогли поддержать занятость, - отмечается в заявлении миссии МВФ.

По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, по итогам 2021 года темпы роста экономики РК достигнут 3,7% с дальнейшим сохранением восстановительной динамики.

Миссия МВФ дала высокую оценку мерам Казахстана по усилению финансового надзора, инфляционному таргетированию, цифровизации налогового и бюджетного администрирования, а также обязательствам по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Премьер-министр отметил, что в целях обеспечения качественного и устойчивого развития в условиях новой постпандемической реальности Казахстан перешел на новую Систему государственного планирования. В рамках ее реализации правительство разработало национальные проекты в сферах регионального развития, предпринимательства, АПК, экологии, цифровизации, образования и науки, здравоохранения и общественного развития. При этом выработаны новые подходы к привлечению инвестиций и определен курс на формирование "зеленой" экономики.

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Стороны обсудили вопросы денежно-кредитной, валютной, налогово-бюджетной политики, ситуацию в банковской сфере, развитие частного сектора и проводимые Казахстаном структурные реформы экономики.

Миссия МВФ дважды в год посещает Казахстан для проведения ежегодных консультаций в соответствии со Статьей IV Соглашения МВФ.