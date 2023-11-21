МВФ прогнозирует рост экономики Казахстана на 4,8% по итогам года

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Казахстане Никола Бланше на пресс-конференции 21 ноября 2023 года обозначил основные показатели роста экономики РК, которые войдут в итоговый отчет МВФ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава миссии МВФ в РК Николя Бланше, в Казахстане экономический рост был достаточно устойчивым в текущем году.

"Мы прогнозируем, что рост экономики составит 4,8%, по году в целом. Это обеспечено работой нефтяного и ненефтяного секторов экономики. Кроме того, надо отметить, что вторичные последствия войны в Украине оказали лишь ограниченное влияние. Инфляция снижается, в феврале она достигла пика – 21%, а сейчас она составляет менее 11%. То есть она чуть-чуть превысит прогнозируемую инфляцию на конец года". Николя Бланше

По прогнозам МВФ, темпы роста экономики Казахстана в следующем году будут более умеренными, в пределах 3-3,5%.

"Цифры будут ниже, чем в этом году. Одна из основных причин заключается в снижении объемов добычи нефти в связи с задержками в реализации проекта расширения Тенгизского месторождения". Николя Бланше

Кроме того, глава миссии МВФ обозначил основные риски для казахстанской экономики:

в первую очередь это снижение объемов добычи нефти,

также большое влияние будут оказывать глобальные условия, условия торговых партнеров, возможности экспортных поставок нефти,

помимо этого, более сильными могут оказаться вторичные последствия войны в Украине и фактор санкций.

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