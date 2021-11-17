Врач предупредил о смертельной опасности домашних консервов

Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, какие домашние консервы опасны для жизни, передает Zakon.kz.

По его словам, в консервах домашнего приготовления могут находиться возбудители ботулизма – заболевания, которое поражает нервную систему и может закончиться летальным исходом.

Ботулизм – это отравление токсином, который вырабатывают определенные микробы. Ботулотоксин крайне опасен даже в микроскопических количествах – он вызывает тяжелое поражение нервной системы вплоть до летального исхода. Эти микробы (Clostridium botulinum. – Ред.) размножаются при отсутствии воздуха, при низкой кислотности и преимущественно при комнатной температуре. Излюбленное место для возбудителя ботулизма – домашние консервы или колбасы, разные ферментированные продукты кустарного производства, вяленая рыба, – предупредил врач в интервью радио Sputnik.

Также медик перечислил консервы, в которых с наибольшей вероятностью могут содержаться микроорганизмы, вырабатывающие смертельно опасный токсин.

Ботулотоксин обычно появляется в домашних консервах с низкой кислотностью. Это любые мясные продукты и практически все овощи. Споры микроба выдерживают кипячение, и если дома нет специального стерилизатора, работающего под давлением, то консервирование превращается в лотерею. Георгий Сапего

Он отметил, что споры могут залететь в консервную банку или не залететь.

Это малопредсказуемо. Зато в ягодных или фруктовых консервах эта бактерия не растет, потому что в них много кислоты. Георгий Сапего

По словам врача, если при приготовлении домашних консервов был использован стерилизатор, не следует есть их сразу после раскупорки банок. Он пояснил, что сначала продукт нужно подвергнуть тепловой обработке, так как высокая температура разрушает ботулотоксин, продуцируемый бактериями.

Понять, содержится ли в консервах это опасное вещество, по внешним признакам можно, но не всегда.

Иногда такие консервные банки вздуваются, взрываются или пахнут, как протухшие. Но это необязательно. Бактерия может наработать достаточно токсина, никак не изменяя внешний вид, запах или вкус продукта. Георгий Сапего

Также врач добавил, что можно отравиться и фабричными консервами, если емкость повреждена. По его словам, лучше не покупать банки с вмятинами или ржавчиной на швах.