Подросток пропал в буран в Кызылординской области

17 ноября 2021, 14:55
Фото: пресс-службы ДП Кызылординской области

В Кызылординской области сутки искали подростка, сообщает Zakon.kz.

По данным областной полиции, утром 16 ноября 12-летний юноша направился на осле в сторону пастбища, чтобы пасти овец.

Когда он не вернулся домой, отец обратился в полицию.

В поисках подростка были задействованы сотрудники полиции и жители аула.

17 ноября около 11.20 в результате проведенных поисковых мероприятий в 210 км от районного центра и в 15 км от пастбища нашли подростка в овраге.​ Также был обнаружен и пропавший скот, – отметил начальник ДП области полковник полиции Султан Бекторе.

В настоящее время подросток передан родителям.

Его здоровью ничего не угрожает. Полицейские проводят профилактическую работу с родителями подростка, устанавливают обстоятельства происшествия.​


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