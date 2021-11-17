Фанаты Роджера Федерера не увидят своего кумира на чемпионате Австралии

Легендарный теннисист, экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии-2022, сообщает Zakon.kz.

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" пока не восстановился после травмы колена, передает издание Le Matin. Федерер завершил нынешний сезон еще летом, когда проиграл поляку Хуберту Хуркачу в 1/4 финала Уимболдона.

Я смогу начать медленно бегать в январе и вернуться к тренировкам на корте в марте или апреле. Мне нужно набраться терпения и дать колену время на заживление. Следующие несколько месяцев будут определяющими. Думаю, я начну выступать летом 2022 года. Роджер Федерер

Есть большая вероятность того, что Роджер также не будет заявляться на французский чемпионат в мае 2022 года, так как в последние годы он практически не участвует в грунтовых турнирах.

Буду очень удивлен, если успею вернуться к Уимблдону. У меня были порваны мениск и хрящ коленного сустава. Лечение этих повреждений требует терпения и осмотрительности. Я начал долгий процесс реабилитации и буду работать над этим с полной отдачей. Роджер Федерер

Роджер Федерер 8 августа этого года отметил свой юбилей, теннисисту исполнилось 40 лет. И он хочет еще раз попробовать выиграть "Гранд слэм".

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Я хочу в последний раз увидеть, на что способен. Также хотел бы попрощаться с теннисом на корте и на своих условиях. Вот поэтому вкладываю все силы в реабилитацию. Но моя жизнь точно не разрушится, если у меня не получится снова сыграть в финале "Большого шлема". Я знаю, что соревноваться на топ-уровне будет тяжело, но я верю в чудеса. Роджер Федерер

Куандык Шынасилов