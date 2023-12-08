Роджер Федерер рассказал о своей жизни после ухода из тенниса

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своей жизни после завершения карьеры, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

42-летний Федерер ушел из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провел в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.

"Это был довольно плавный переход. Сначала у меня были проблемы с коленом, а потом началась пандемия. В последние несколько лет всё замедлилось. Завершив карьеру, я испытал облегчение, потому что я прикладывал столько усилий, чтобы вернуться, но в итоге ничего не вышло. А минувший год принес мне только радость. Жизнь изменилась, потому что теперь я совершенно по-другому ее выстраиваю. С детьми логистика сложнее, но я много делаю для фонда, для филантропии. Также я много времени уделял бизнесу. Так что можно сказать, что я был очень занят. Конечно, я отец 24/7, постоянно помогаю детям с учебой и всем остальным. Так что моя жизнь не такая скучная и медленная, как многие себе представляют", – приводит слова Федерера CGTN Sports Scene.

Летом 2023 года легендарный швейцарский теннисист вместе с ирландским дизайнером Джонатаном Андерсоном разработал новую коллекцию одежды для Uniqlo.

Ранее Роджер Федерер в родном Цюрихе побывал на концерте прославленного итальянского оперного певца Андреа Бочелли.