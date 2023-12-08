Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Роджер Федерер рассказал о своей жизни после ухода из тенниса

Роджер Федерер рассказал о своей жизни после ухода из тенниса Фото: atp
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своей жизни после завершения карьеры, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

42-летний Федерер ушел из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провел в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.

"Это был довольно плавный переход. Сначала у меня были проблемы с коленом, а потом началась пандемия. В последние несколько лет всё замедлилось. Завершив карьеру, я испытал облегчение, потому что я прикладывал столько усилий, чтобы вернуться, но в итоге ничего не вышло. А минувший год принес мне только радость. Жизнь изменилась, потому что теперь я совершенно по-другому ее выстраиваю. С детьми логистика сложнее, но я много делаю для фонда, для филантропии. Также я много времени уделял бизнесу. Так что можно сказать, что я был очень занят. Конечно, я отец 24/7, постоянно помогаю детям с учебой и всем остальным. Так что моя жизнь не такая скучная и медленная, как многие себе представляют", – приводит слова Федерера CGTN Sports Scene.

Летом 2023 года легендарный швейцарский теннисист вместе с ирландским дизайнером Джонатаном Андерсоном разработал новую коллекцию одежды для Uniqlo. 

Ранее Роджер Федерер в родном Цюрихе побывал на концерте прославленного итальянского оперного певца Андреа Бочелли.

Читайте также

"Business woman": Мария Шарапова рассказала о целях в бизнесе

Матч Елены Рыбакиной попал в топ-10 в 2023 году по версии Tennis.com

WTA поменяла систему начисления рейтинговых очков

Пахита Амири
Швейцария
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зейнеп Султанбек стала абсолютной чемпионкой по шахматам в Западной Азии
Зейнеп Султанбек стала абсолютной чемпионкой по шахматам в Западной Азии
Хоккей Выброс Шайбы
Хоккеиста удалили за выброс куриного наггетса в матче ECHL
Шарапова рассказала о целях в бизнесе
"Business woman": Мария Шарапова рассказала о целях в бизнесе
Фигурное катание Серебро Хорватия
Шайдоров завоевал "серебро" международного турнира в Хорватии
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: