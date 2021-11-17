ДТП с участием автобуса в Нур-Султане попало на видео

17 ноября 2021, 15:35
Фото: pixabay.com

В Нур-Султане автобус столкнулся с автомашиной Hyundai Accent, передает Zakon.kz.

17 ноября в 11:45 51-летний водитель, управляя маршрутным автобусом Iveco Crossway, следуя по ул. Ахматовой в сторону ул. Петрова, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с Hyundai Accent, который двигался в попутном направлении, – сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В результате ДТП жертв и пострадавших нет.

В отношении водителя автобуса возбуждено административное производство по ст. 610 КРКобАП.


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