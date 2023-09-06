ДТП с участием автобуса в Алматы попало на видео

В социальных сетях появилось видео, как автобус без водителя попал в ДТП в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что автобус маршрута №79 без водителя попал в ДТП на перекрестке проспекта Абая и улицы Наурызбай батыра. Водитель в это время пошел в туалет.

Как потом установили полицейские, автобус проехал 84 метра. Первым под его удар попал автомобиль Land Cruiser, который от мощного удара отскочил назад, повредив Kia Rio и Chevrolet Cobalt. Затем автобус зацепил Kia Optima, также стоявшую на перекрестке. В результате ДТП пострадала одна женщина, находившаяся в автомобиле Kia Rio. Ее госпитализировали.