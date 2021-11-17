СВМДА может стать оптимальной платформой для налаживания диалога в Азии - Назарбаев

Необходимо укреплять институт диалога и доверия в Большой Евразии, сказал на заседании Astana Club 2021 Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Наблюдаемая кризисная ситуация в мире требует выработки новых подходов кооперации в Евразии. Во-первых, необходимо укреплять институт диалога и доверия в Большой Евразии. Особенно в евроазиатской части. В 1992 году я выступил с инициативой создания СВМДА. За прошедшие годы Совещание доказало свою востребованность, – сказал Назарбаев.

Сегодня, по его словам, Совещание объединяет 27 государств, проведено за это время 5 саммитов СВМДА, авторитет и география международного форума растут.

В этой связи – наша идея превратить СВМДА в центральный элемент архитектуры безопасности в Азии. Считаю, что СВМДА, как открытая структура, может стать оптимальной платформой для налаживания всеобъемлющего диалога в Азии. В следующем году, в год 30-летия создания СВМДА, планируется провести его юбилейный саммит. Выступаю за то, чтобы за счет хорошей и содержательной подготовки этого мероприятия на высшем уровне Евразия получила шанс на прорыв в процессе обеспечения укрепления азиатской безопасности и стабильности, – отметил Елбасы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан