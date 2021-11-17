Елбасы: Афганистан может столкнуться с гуманитарной катастрофой

На заседании Astana Club 2021 Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев озвучил, с какими вызовами сталкивается глобальное сообщество, передает корреспондент Zakon.kz.

В последние годы ситуация в мире стремительно деградирует. Ключевым вызовом остается пандемия коронавируса. По данным ВОЗ, в мире количество зараженных уже превысило 250 млн человек, более 5 млн жизней потеряно. Это ужасающая статистика для мирного времени. Глобальному сообществу пока не удается обуздать распространение вируса, – напомнил Нурсултан Назарбаев.

Негативным фактором, по его словам, выступает усиление противостояния крупных мировых держав, и особое беспокойство вызывает ситуация вокруг Тайваня, где США и Китай наращивают силовое присутствие.

Геополитическая напряженность между Россией и европейскими странами также не спадает. Сохраняют остроту конфликты вокруг Украины. Тревожной остается ситуация вокруг Афганистана. Уже в недалекой перспективе Афганистан может столкнуться с масштабной гуманитарной катастрофой. По данным ООН, 23 млн человек, или более половины афганского населения, будут испытывать острую нехватку продовольствия, – заявил Елбасы.

Он добавил, что эта ситуация может спровоцировать очередную волну беженцев. Так, например, только за первую половину 2021 года их численность превысила 400 тысяч человек.

Крайне сложным остается положение в сфере ядерной стратегической стабильности. Глобальная система контроля над ядерным вооружением разрушена. В начале этого года так называемые часы судного дня были установлены на ста секундах до полуночи. Это означает, что, по сути, мир уже балансирует на грани ядерной войны, – отметил Нурсултан Назарбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан