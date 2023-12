Команда Даниила Медведева выиграла у коллектива Арины Соболенко на турнире в Абу-Даби

3 квартиры и 10 тысяч других подарков к Новому году вручит своим клиентам букмекер №1 в Казахстане. Успейте принять участие в акции "Көп рақмет" от OLIMPBET до 27 декабря 2023 года!

Команда "Eagles": Даниил Медведев (Россия), Андрей Рублёв (Россия), Мирра Андреева (Россия), София Кенин (Россия).

Команда "Kites": Стефанос Циципас (Греция), Ллойд Джордж Харрис (ЮАР), Григор Димитров (Болгария), Паула Бадоса (Испания) и Арина Соболенко (Беларусь).

Выставочный командный турнир World Tennis League

Финал: Eagles (Орлы) – Kites (Коршуны) – 29:26

Паула Бадоса /Стефанос Циципас (Kites) – Мирра Андреева /Даниил Медведев (Eagles) – 7:6

София Кенин /Мирра Андреева (Eagles) – Паула Бадоса /Арина Соболенко (Kites) – 7:5

Даниил Медведев /Андрей Рублев (Eagles) – Григор Димитров /Ллойд Харрис (Kites) – 6:3

София Кенин (Eagles) – Арина Соболенко (Kites) – 6:4

Григор Димитров (Kites) – Андрей Рублев (Eagles) – 7:4

