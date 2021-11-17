Четырехсторонний экономический форум Большая Евразия предложил создать Назарбаев

Форум Большая Евразия мог бы стать площадкой для обсуждения и продвижения возможностей кооперации в Евразии, сказал на заседании Astana Club 2021 Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

В целях упреждения нового кризиса странам Евразии нужно наладить системный диалог. Основным каналом для этого могут послужить региональные международные объединения, которые уже давно работают, в том числе и с третьими странами. В частности, на мой взгляд, настало время развивать прямые контакты между ЕАЭС, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, а также недавно созданной нами Организацией тюркских государств, – сказал Назарбаев.

Все эти международные объединения, по его словам, имеют направленность на экономическое сотрудничество прежде всего, и именно на базе экономического сотрудничества растут политические, культурные и другие связи.

Это было бы большой победой для всей планеты. В этой связи предлагаю создать четырехсторонний экономический форум Большая Евразия, где наши страны могли бы обсуждать и продвигать все возможности кооперации на Евразии. Казахстан мог бы выступить одним из организаторов такого форума на уровне глав государств и правительств, – заключил Елбасы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан