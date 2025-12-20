#Казахстан в сравнении
События

Касым-Жомарт Токаев предложил создать новую международную организацию

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 10:30 Фото: akorda.kz
В своем выступлении на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония" Касым-Жомарт Токаев затронул проблемы дефицита воды, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Центральная Азия уже ощущает дефицит водных ресурсов.

"За последние 20 лет обеспеченность водой на душу населения в регионе снизилась почти на 30%. При этом около 70% водных ресурсов являются трансграничными. Продолжающееся обмеление Каспийского моря вызывает большую обеспокоенность, а экологическая катастрофа Арала стала трагическим примером нерационального использования водных ресурсов", – указал президент.

Казахстан, продолжил он, ценит вклад Японского агентства международного сотрудничества JICA в решение сложных водных проблем Центральной Азии и заинтересован в дальнейшем укреплении взаимодействия с этим авторитетным институтом.

При этом особый интерес для Казахстана представляет японский опыт автоматизации и цифровизации водной отрасли.

"Можно было бы разработать совместную программу по развитию водного хозяйства с включением таких критически важных мер, как обмен передовыми технологиями водосбережения, совместные научные исследования и сотрудничество в сфере дистанционного зондирования Земли. Казахстан предлагает создать новую международную организацию под эгидой ООН – UN Water International Organization, которая могла бы объединить разрозненные мандаты других организаций по водной проблематике. Приглашаем японских политиков, общественных деятелей, предпринимателей, экспертов принять участие в Региональном экологическом саммите, который состоится в Астане в апреле следующего года", – резюмировал глава государства.

Во время выступления он также приветствовал решение правительства Японии принять участие в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
