Как полицейские Актюбинской области переходят к сервисной модели полиции

16 ноября в здании ДП Актюбинской области состоялась презентация сервисной модели полиции. В мероприятии приняли участие первый заместитель акима области Руслан Хамбаров, депутаты Актюбинского областного маслихата и члены общественного совета.

Гости ознакомились с ходом реализации поставленных главой государства перед органами внутренних дел и Министерством внутренних дел задач по внедрению сервисной модели полиции и развитию цифровизации в регионе.

Сервисная модель полиции – это совместная деятельность полиции, субъектов профилактики и общественности по решению проблем обеспечения безопасности в целях повышения уровня защищенности и доверия к органам власти. Основным аспектом является шаговая доступность, нацеленная на максимальное облегчение гражданам доступа к полиции.

В 2021 году в областном центре установлены пять стационарных постов полиции, куда граждане могут обратиться по всем вопросам в любое время суток. Также определены наиболее криминогенные участки. А в рамках реализации Дорожной карты в течение пяти лет запланировано строительство 12 стационарных модульных постов и 16 участковых пунктов полиции. Процесс внедрения сервисной модели в нашей области начат буквально со второго полугодия.

Одна из задач – это введение сплошного видеонаблюдения в помещениях подразделений полиции, в частности, в спецучреждениях, комнатах временного задержания граждан, хранения и выдачи оружия, дежурных частях, частично в кабинетах следователей и дознавателей. На сегодняшний день установлено 979 видеокамер.

И.о. начальника ДП области полковник полиции Алиев рассказал о состоянии криминогенной ситуации в области, а также о принимаемых мерах в рамках проводимой реформы в системе МВД.

В настоящее время проводится широкомасштабная реформа в системе МВД, начиная от оптимизации организационно-штатной структуры и исключения несвойственных функций и заканчивая улучшением социальной защиты сотрудников полиции. На первоначальном этапе нами сокращены 287 штатных единиц, упразднены 26 руководящих должностей, а также излишние управленческие звенья и должности.

Далее народные избранники ознакомились с работой Центра оперативного управления, им показали работу системы "Омниканальности", где с помощью приложения в телефоне можно отправить видеосообщение о преступлениях и происшествиях. Канат Алиев провел депутатов в "Приемную для граждан" и ознакомил с работой Модульного стационарного поста и участкового пункта полиции.

В целом, оперативная и общественно-политическая обстановка в регионе стабильная. Личный состав ориентирован на реализацию поставленных главой государства и Министерством внутренних дел задач по обеспечению надлежащего правопорядка в регионе, повышению уровня доверия населения и оперативному реагированию на все конструктивные запросы граждан. Снижена преступность в общественных местах и на улицах, рецидивная, групповая, в состоянии опьянения и среди несовершеннолетних. В рамках проекта совершенствования системы местной полицейской службы на принципах "сервисной полиции" внедряются новые механизмы, инструменты и методы работы.

В завершении встречи первый заместитель акима области Руслан Хамбаров заверил, что местные исполнительные органы оказывают и окажут всяческую помощь правоохранительным органам по оснащению передовыми техническими средствами.