Елбасы предложил провести в Нур-Султане форум по ядерному нераспространению и разоружению

Давно назрела необходимость выработки реально работающего механизма ядерного нераспространения, сказал на заседании Astana Club 2021 Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Мировое сообщество должно объединиться перед лицом ядерной угрозы. Уже давно назрела необходимость выработки реально работающего механизма ядерного нераспространения. Особая ответственность здесь лежит на странах ядерной пятерки, – сказал Назарбаев.

Он напомнил, что несколько лет назад, а именно на конференции "Азия-Европа", уже предлагал разработать пошаговый план всеобъемлющего сокращения стратегических наступательных вооружений с участием всех ядерных государств, который мог бы быть принят под эгидой ООН.

По его словам, план должен включать жесткие санкции против приобретения и распространения оружия массового уничтожения.

В этом контексте особое значение приобретает деятельность Глобального Альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия, который поддержан 70 известными мировыми политиками. Думаю, что Альянс может стать центральной площадкой и движущей силой для обсуждения и составления предложенного мною плана. В этой связи предлагаю провести в столице Казахстана Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению. При президентстве г-на Обамы каждый год мы встречались по этой тематике и обсуждали эти вопросы. Сейчас такой площадки нет. Я предлагаю возобновить, – заявил Елбасы.

Первый Президент Казахстана сказал, что еще во время заключения соглашения в рамках ООН о нераспространении не было учтено санкций за нарушение этих договоренностей. В результате этот изъян дал повод Пакистану и Индии объявить себя ядерными государствами.

Я рассказывал о нашем опыте отказа от ядерного оружия, четвертого арсенала в мире и самого крупного ядерно-испытательного полигона, который в течение 49 лет в Казахстане взорвал около 600 ядерных зарядов над землей и под землей. Несмотря на давление при существующем еще Советском Союзе, мне удалось подписать один из первых указов по закрытию ядерного полигона. Конечно, обладать ядерно-ракетным арсеналом, а это было 1100 межконтинентальных ракет, на каждом стояло по 10 боеголовок, нацеленных на определенные цели, объявить себя ядерной державой и этим манипулировать. Даже предлагали оставить и спрашивали, сколько денег нужно, чтобы это держать, чтобы одно из исламских государств могло быть обладателем такого оружия. Много было таких вещей. Я считаю, мы сделали верное решение, – объяснил Елбасы.

Это решение, по его словам, вызвало уважение мирового сообщества и позволило привлечь 400 млрд американских долларов прямых инвестиций.

А для небольшой страны это были огромные инвестиции. Мы подняли экономику Казахстана на лидирующее место в постсоветском пространстве. Мирное использование атома никто не запрещает. Поэтому в Казахстане мы создали банк ядерного топлива. Сейчас конфронтация экономическо-политическая идет между Россией, США, Китаем и ЕС. Я приглашал в Казахстан всем сесть и поговорить о последствиях для всего земного шара, потому что постоянно находиться на грани ядерной катастрофы – это опасно. Поэтому я надеюсь на разум политиков, на понимание того, что никто в этой гонке не выиграет. Я прошу поддержать наш альянс, обсудить, что делать, чтобы отойти от этого. Давайте вместе работать, – заключил Нурсултан Назарбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан