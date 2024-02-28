В 2024 году Казахстан будет председательствовать в двух форумах по ядерному разоружению

Казахстан будет председателем в двух форумах: Втором подготовительном комитете Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия и Третьей конференции Договора о запрещении ядерного оружия. Об этом сообщил глава МИДа Мурат Нуртлеу, передает Zakon.kz

По информации внешнеполитического ведомства, Нуртлеу рассказал о председательстве в форумах в ходе своего участия в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению. Мероприятие прошло накануне в Женеве. Министр подчеркнул важность Конференции по разоружению, которая является единственным многосторонним форумом для ведения переговоров по разоружению.

Нуртлеу также призвал участников к работе по реализации инициативы президента Казахстана по созданию Международного агентства по биобезопасности.

Кроме того, в рамках визита в Женеву министр провел двусторонние встречи с главами Отделения ООН в Женеве и Международной организации труда.

Глава МИД вручил генеральному директору МОТ приглашение от имени президента Казахстана на Международный форум Астана, который состоится в июне.

Ранее сообщалось, что в этом году в Астане пройдет еще одно очень важное мероприятие - 22 Международная встреча по Сирии. Пока известно, что ее проведение запланировали на вторую половину года.



