Токаев примет участие в расширенном заседании МИД РК

17 ноября 2021, 18:06
Фото: Facebook/Берік Уәли

18 ноября 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Повестка дня мероприятия включает приоритетные задачи внешней политики нашей страны в современных условиях и актуальные вопросы международных отношений. Будут обсуждены итоги работы и планы дальнейшей деятельности внешнеполитического ведомства.


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