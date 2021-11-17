Токаев примет участие в расширенном заседании МИД РК

18 ноября 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Повестка дня мероприятия включает приоритетные задачи внешней политики нашей страны в современных условиях и актуальные вопросы международных отношений. Будут обсуждены итоги работы и планы дальнейшей деятельности внешнеполитического ведомства.