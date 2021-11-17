Стеллажи с алкоголем обрушились на рабочего – происшествие попало на видео

Стеллажи завалили работника на крупном складе алкоголя в Красноярске, сообщил сообщает Zakon.kz.

Происшествие попало на видео, передает Telegram-канал Readovka.

На кадрах с места видно, как обрушивается сначала один стеллаж. Рабочий убегает и пытается спрятаться под соседний, но тот в итоге тоже падает.

Мужчина чудом выжил. Его с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли из-под завалов и госпитализировали с переломами.

Предположительно, к падению стеллажей могло привести нарушение техники безопасности.