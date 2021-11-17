Стеллажи с алкоголем обрушились на рабочего – происшествие попало на видео

Стеллажи завалили работника на крупном складе алкоголя в Красноярске, сообщил сообщает Zakon.kz.
Происшествие попало на видео, передает Telegram-канал Readovka.
На кадрах с места видно, как обрушивается сначала один стеллаж. Рабочий убегает и пытается спрятаться под соседний, но тот в итоге тоже падает.
Мужчина чудом выжил. Его с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли из-под завалов и госпитализировали с переломами.
Предположительно, к падению стеллажей могло привести нарушение техники безопасности.
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