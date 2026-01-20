В мире стали меньше пить, и алкоголь на 22 миллиарда долларов застрял на складах

Крупнейшие мировые производители алкоголя столкнулись с резким падением спроса и накопили на складах рекордный запас спиртов на 22 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

По данным Financial Times, речь идет о запасах алкогольных дистиллятов, используемых для производства виски, коньяка и текилы. Чтобы сократить избыточные объемы, производители вынуждены сокращать выпуск и пересматривать ценовую политику.

Некоторые компании временно останавливают работу заводов, другие идут на удешевление продукции, чтобы ускорить продажи.

"Нынешняя ситуация стала следствием решений, принятых в период пандемии COVID-19. Тогда на фоне резкого роста потребления алкоголя во время самоизоляции компании значительно нарастили производство, ожидая сохранения высокого спроса", – отмечает издание.

Однако в последующие годы рынок развернулся в противоположную сторону. Спрос на крепкий алкоголь снизился из-за сокращения доходов людей и роста инфляции.

"На падение потребления могли повлиять и более долгосрочные изменения в поведении покупателей. В частности, рост интереса к здоровому образу жизни и распространение препаратов для снижения веса", – отмечают аналитики рынка.

Также участники отрасли признают, что в целом спрогнозировать развитие рынка на среднесрочный горизонт сейчас крайне сложно.

