Назарбаев поблагодарил экс-президента Турции за активное участие в работе "Астана клуба"

Нурсултан Назарбаев встретился с экс-президентом Турецкой Республики Абдуллой Гюлем, передает Zakon.kz.

Отмечается, что в ходе встречи Елбасы поблагодарил Гюля за активное участие в работе "Астана клуба", говорится на сайте Elbasy.

Вы хорошо выступили на заседании. Я поддерживаю Ваши идеи. В свое время мы много поработали над укреплением сотрудничества между двумя странами, развитием экономической интеграции. Сейчас эта работа продолжается, – сказал Первый Президент Казахстана.

Отметив актуальность обсуждения вопросов глобальной повестки дня в рамках заседания "Астана клуба", Гюль подчеркнул важную роль Нурсултана Назарбаева в деле укрепления сотрудничества и безопасности на континенте "Большой Евразии".