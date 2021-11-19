Высокотехнологическая онкологическая помощь должна быть доступна пациентам – Гульнара Кулкаева

Люди – главное богатство любой страны. Поэтому очень много делается не только для их развития, обучения, но и для поддержания их здоровья. В Казахстане строятся больницы и поликлиники, а также реализуются программы по профилактике и ранней диагностике заболеваний, в том числе онкологических.

В 2018 году в своем Послании народу Казахстана Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил, используя опыт уже созданных кардиологического и нейрохирургического кластеров, приступить к строительству Национального научного онкологического центра в столице. О ходе строительства нового лечебно-диагностического корпуса Национального научного онкологического центра, а также о том, какие технологии диагностики и лечения раковых заболеваний будут здесь внедряться и использоваться, корреспонденту Zakon.kz рассказала председатель Правления Национального научного онкологического центра Гульнара Кулкаева.

- Гульнара Утепергеновна, чем обусловлена необходимость строительства нового лечебно-диагностического корпуса Национального научного онкологического центра в Нур-Султане?

- Отметим, что правительство нашей страны уделяет особое внимание онкологической помощи в Республике Казахстан, за последние годы на национальном уровне были приняты и осуществлены несколько планов по совершенствованию онкологической помощи населению. На сегодняшний день работа ведется в рамках реализации задач Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы, где один из пунктов говорит о принятии мер по функционированию Национального научного онкологического центра в Нур-Султане (ННОЦ) в соответствии с международными рекомендациями. Посылом для этого решения было поручение Елбасы.

Миссией нового медицинского Центра станет повышение доступности высокотехнологичных методов профилактики, ранней диагностики и лечения злокачественных новообразований, соответствующих международным стандартам.

В Республике Казахстан на сегодняшний день выстроена трехуровневая онкологическая помощь населению и представляет собой систему лечебно-профилактических организаций с определенными функциями каждого подразделения: организации ПМСП, онкологические кабинеты (первичный уровень), онкологические диспансеры/центры и отделения в составе многопрофильных больниц (вторичный уровень), республиканские учреждения: КазНИИОиР и ННОЦ (третичный уровень).

- Как идет строительство нового лечебно-диагностического корпуса Национального научного онкологического центра?

- Согласно Дорожной карте, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Казахстан по строительству Национального научного онкологического центра, закреплены конкретные сроки его реализации. 1 этап строительства планируется завершить в декабре 2022 года, это будет стационарный корпус с центрами лучевой и ядерной медицины. На 2 этапе, в июле 2024 года, ожидаем завершение строительства, монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию протонного центра. На 3 этапе в плане есть реконструкция действующего здания онкоцентра, которая начнется в 2023 году, с прогнозными сроками завершения в декабре 2024 года. Мощность стационара рассчитана на 210 койко/мест.

В настоящее время возведены в общем 7 этажей, из них: 6 этажей лечебно-стационарного корпуса и 7-й технический этаж, ведутся внутренние и наружные отделочные, кровельные и фасадные работы, осуществляется монтаж инженерных сетей с подключением к городским сетям, ведется заливка бетона для лучевых ускорителей и оборудования брахитерапии, осуществляется подготовка фундамента центра протонной терапии и ядерной медицины.

- Какие технологии диагностики и лечения раковых заболеваний будут внедряться и использоваться в ННОЦ? Какие услуги здесь будут оказываться пациентам? Будет ли Центр участвовать в развитии медицинского туризма?

- Согласно концепции развития ННОЦ планируется оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием для оказания медицинской помощи пациентам с онкологической патологией. Будут представлены такие методы диагностики и лечения, как радионуклидная диагностика, протонная терапия, лучевая терапия, радионуклидная терапия, лазерная терапия, а также клеточная иммунотерапия.

В структуре ННОЦ будет создан Центр ядерной медицины, в котором для диагностики и лечения будут применяться радионуклидные фармацевтические препараты (РФП). Диагностика будет осуществляться на аппаратах ОФЭКТ-КТ, ПЭТ-КТ, ПЭТ-МРТ с использованием 11 радиофармпрепаратов на основе 18F-фтора, 13N-азота, 11C-углерода и 68Ga-галлия, в лечении будет преобладать радиойодтерапия. Оснащение ННОЦ современным диагностическим оборудованием позволит проводить раннюю диагностику злокачественных опухолей и своевременно начать лечение.

Также центр планируется укомплектовать циклотроном для производства радиофармпрепаратов, что позволит помимо клинической деятельности участвовать в проведении научных исследований по разработке и совершенствованию методик диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Кроме того, в новом центре будет установлен линейный ускоритель TrueBeam. Это аппарат для проведения лучевой терапии, обеспечивающий очень высокие и целенаправленные дозы пучка на пораженную раком зону в течение нескольких секунд, что позволит в разы увеличить эффективность лечения. TrueBeam может быть использован для лечения различных опухолей, сводя к минимуму негативное воздействие на окружающие ткани. Мы сможем его использовать при лучевом лечении метастазов в головной мозг, при лечении рака печени, поджелудочной железы, легких, спинальной опухоли.

Еще один вид линейного ускорителя для внедрения новых методов лучевой терапии – EDGE, который благодаря точности наведения и высокой мощности дозы пучка может быть эффективно использован при проведении сложного лечения злокачественных новообразований, не прибегая к хирургическому вмешательству. Применение данных ускорителей минимизирует воздействие облучения на здоровые ткани и делает процедуру более безопасной для организма.

Следующая планируемая терапия – адаптивная, это вид лечения, который развивается с течением времени в ответ на временную и пространственную изменчивость микроокружения опухоли и клеточного фенотипа.

Линейный ускоритель Ethos Therapy – комплексное адаптивное терапевтическое решение на основе искусственного интеллекта, предназначенное для предоставления полного адаптированного лечения в типичном 15-минутном интервале времени. Цель состоит в том, чтобы лучше нацелить опухоль, снизить дозу для здоровой ткани и потенциально улучшить общие результаты.

Для контактной лучевой терапии (брахитерапии) была выбрана система Bravos. Контактная лучевая терапия будет проводиться с источником ионизирующего излучения 192Ir (иридий). Показания к проведению данной терапии – гинекологические и проктологические злокачественные новообразования. Суть ее в том, что источник излучения внедряется в саму ткань опухоли с возможностью максимального поражения опухолевой ткани и минимального поражения окружающей здоровой ткани.

Впервые в Казахстане будет внедрен один из видов дистанционной лучевой терапии – протонная терапия. Протонная терапия является наиболее передовым видом лучевой терапии и заключается в использовании пучка протонов. Главная особенность заключается в том, что протоны передают практически всю свою энергию в конце пробега (пик Брэгга). Это позволяет сконцентрировать пучок непосредственно на опухоли, без поражения здоровых тканей, лежащих в проекции движения протона до и после нее.

Все внедряемые и используемые новые технологии позволят врачам ННОЦ улучшить качество жизни пациентов и увеличить выживаемость при злокачественных новообразованиях.

Кроме того, в перспективе медицинский туризм будет одним из приоритетных направлений нашего центра, внедрив передовые технологии в лечение онкологической патологии, мы сможем предложить свои услуги пациентам из ближнего и дальнего зарубежья. Такие планы у нас есть.

- Какие научные разработки уже ведутся и какие смогут развиваться после окончания строительства? Может быть, есть какие-то планы, наработки?

- Принимая во внимание предполагаемый потенциал ННОЦ, а также современные тенденции в области развития медицинской онкологической науки, планируется проведение научных исследований по более 10 направлениям, в том числе исследования фундаментальных проблем онкологии, проведение исследований по ключевым направлениям в онкологии (этиология, патогенез и иммунология злокачественных новообразований), клеточная и системная биология рака, методы персонализированной терапии злокачественных новообразований и предраковых состояний, разработка и испытание новых противоопухолевых препаратов, разработка методологии диагностики и лечения с использованием междисциплинарного подхода и специалистов различных профилей, методы реабилитации онкологических пациентов и т.д.

Особо хочу сказать про сбор и анализ данных, big data, т.е. обработка больших данных. Это опыт наших корейских коллег. Мы хотим развить исследование стандартизированных, высококачественных, ценных, объемных данных о раке. Основная цель этой работы – дать возможность любому человеку получить необходимую информацию для проведения научных исследований. Данные должны быть простыми, точными и понятными.

В перспективе ННОЦ станет ведущим научным центром в области онкологии с современной инфраструктурой и интеграцией научной, клинической и образовательной практики.

- Налажено ли сотрудничество с ведущими мировыми онкоцентрами в части подготовки кадров? Осуществляется ли обмен опытом? С какими онкоцентрами уже налажено сотрудничество и что уже переняли (рассказать на реальных примерах)? Какая работа ведется внутри страны по подготовке кадров?

- Да, на сегодняшний день проводится большая работа по налаживанию сотрудничества с мировыми онкоцентрами. Прорабатываются вопросы сотрудничества с такими международными организациями в области здравоохранения и в онкологии, как ВОЗ, АДИОР СНГ и ЕА, Международное агентство по изучению рака, Международное агентство по атомной энергии. Также рассматриваем вопросы вступления в членство в некоторые из перечисленных международных организаций.

За время работы ННОЦ заключены более 14 меморандумов и соглашения с ведущими клиниками Германии, Южной Кореи, Японии, Дании, Франции, Турции, России и другие. С 2019 года сотрудничаем с KHIDI (институт развития индустрии здравоохранения Кореи). В рамках подписанных Меморандумов специалисты Центра имеют возможность повысить свою квалификацию в онкологических клиниках этих стран.

Так, летом этого года специалисты медицинского и немедицинского профиля (инженеры-физики, инженеры-химики и специалисты ядерной медицины) в количестве 14 человек прошли обучение на базе Национального онкологического центра Кореи (г. Коян). Обучение проходило по 4-м актуальным направлениям: протонная терапия в онкологии, радионуклидная диагностика в онкологии, лучевая терапия в онкологии и организация работы Центра по контролю за раковыми заболеваниями и методологических подходов к профилактике рака.

Необходимо отметить, что у нас создан такой же по аналогии Центр по контролю за раковыми заболеваниями (ЦКРЗ), который будет подразделением для ведения организационно-методической, статистической работы и координации деятельности онкологических учреждений Республики Казахстан. У нас в стране ранее в структуре онкологической службы такого Центра не было.

Весь опыт, который изучили специалисты ЦКРЗ в Корее, мы в дальнейшем планируем применить у себя. В работе Центра будем придерживаться четырех принципов борьбы против рака: профилактика, ранняя диагностика, лечение, в том числе реабилитация и паллиативная помощь. По сути, это замкнутый процесс в ведении пациента с онкологической патологией, где особое внимание будет уделяться профилактике и ранней диагностике злокачественных новообразований.

На сегодняшний день с целью организации и проведения непрерывного профессионального обучения медицинских кадров с высшим медицинским и средним образованием в соответствии с задачами онкологической службы и потребностями региональных онкодиспансеров, организаций ПМСП Республики Казахстан нами проводится постдипломная подготовка специалистов по вопросам онконастороженности и ранней диагностики злокачественных новообразований.

Так, профессорско-преподавательским составом ННОЦ в 2021 году проведено обучение более 150 специалистов по актуальным темам в области онкологии. Данная работа будет активно продолжаться и в последующие годы. То есть мы не только сами обучаемся, но и свои знания и навыки, приобретенные во время зарубежных стажировок, передаем специалистам из регионов. Мы намерены создать пул квалифицированных клиницистов с опытом проведения научных исследований, которые будут осуществлять трансфер передовых технологий в клиническую практику нашего центра с последующим распространением в регионы.

- Известно, что некоторые казахстанцы с онкологическими заболеваниями выезжают на лечение за рубеж. Какие цели по лечению и ранней диагностике ставите?

- По данным МЗ РК, по итогам 2020 года в республике заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗН) составила 173,5 на 100 тыс. населения. В абсолютных цифрах это составило более 32 500 новых случаев рака. При этом более 40% пациентов в онкологические учреждения обращаются в III-IV стадиях заболевания, когда эффективность применяемых методов лечения снижена и пациенты начинают выезжать в надежде на выздоровление за рубеж. При этом тратят огромные суммы денег. Наша основная цель – развивая высокие технологии, дать возможность нашим гражданам получить своевременную, доступную и качественную медицинскую помощь здесь, в Казахстане.

В этом плане мы сейчас с гордостью можем сказать о своих достижениях в проведении трансплантации костного мозга. Специалистами Центра онкогематологии и трансплантации костного мозга ННОЦ проводится до 80 трансплантаций костного мозга в год. А в целом, за 11 лет работы этого отделения было выполнено более 450 трансплантаций костного мозга, а это сотни спасенных жизней!

С улучшением диагностики, лечения и выхаживания растет потребность и в трансплантации. Назрела необходимость в расширении трансплантационного блока. При новом Онкоцентре мощность трансплантационного блока увеличится втрое, мы сможем выполнять 200-250 трансплантаций в год и практически обеспечить полную потребность Казахстана в трансплантации костного мозга.

После ввода в эксплуатацию нового корпуса увеличится мощность ННОЦ, когда ежегодно стационарное лечение смогут проходить более 6000 пациентов, в том числе лечение с использованием лучевой и лазерной терапии – порядка 4000 пациентов, а пропускная способность протонного центра составит 700-800 пациентов в год. Консультативно-диагностической помощью планируется охватить порядка 30 000 пациентов, позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) смогут пройти около* 10 000 человек в год.

Мы считаем, что накопленный опыт и появляющиеся после завершения строительства новые возможности позволят обеспечить внедрение передовых международных подходов к лечению онкологических заболеваний в Республики Казахстан.

Оксана Даирова, Нур-Султан