В Таразе прошел республиканский форум матерей "Анаға тағзым"

Форум матерей "Анаға тағзым", прошедший в Таразе, собрал женщин, внесших значительный вклад в развитие культуры, спорта, предпринимательства, образования, науки, многодетных матерей со всей республики, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие, организованное в рамках празднования 30-летия Независимости страны, прошло в этнокультурном комплексе "Көне Тараз".

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев зачитал поздравительное письмо от имени Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева.

Глава региона отметил, что деятельность центра "Анаға тағзым", который недавно открылся в Таразе, направлена на повышение статуса женщины в обществе, воспитание будущих матерей с учетом традиций и обычаев казахского народа. Перед началом форума гости посетили центр и сами лично убедились в том, что здесь для этого созданы все условия.

В развитии общества огромная роль отводится женщинам, которые одной рукой качают колыбель, а другой – весь мир. В народе говорят: "Мужчины воспитывают сыновей, а женщины – нацию". Брак и семья, материнство и детство находятся под защитой государства. Этим и подчеркивается важность сегодняшнего форума. Вклад женщин в процветание страны значим и весом, - отметил аким области.

Глава региона сообщил, что в настоящее время в нашей области насчитывается 36 629 многодетных матерей, из них 19 212 имеют подвески "Алтын алқа" и "Күміс алқа". В Совет деловых женщин, созданный при Палате предпринимателей "Атамекен", входят более 25 женщин. Всего 33% областного депутатского корпуса составляют женщины.

Своим примером вы вселяете уверенность в завтрашнем дне, - отметил аким области.

Далее выступила председатель республиканского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана, советник Премьер-Министра Республики Казахстан Назипа Шанаи. Подчеркнув важность мероприятия, он отметила, что поддержка материнства и детства, укрепление и развитие семейных ценностей – одно из главных направлений социальной политики государства.

Именно женщина дарит чудо новой жизни. Казахи говорят: "Птица делает то, что видит в гнезде". Женщине отводится особая роль в деле воспитания будущего поколения, - сказала Назипа Шанаи.

Общественный деятель Асылы Осман подчеркнула, что все самое дорогое и святое, что есть на земле, связано с матерью.

Форум, который проходит сегодня, имеет особое значение. Мы теряем все ценное, которое нам веками передавалось от наших предков: наши традиции, культуру, обычай. И именно женщины могут заполнить этот духовный вакуум. С молоком матери ребенок впитывает все хорошее. Я считаю, что в современном обществе, прежде всего, необходимо уделять приоритетное внимание воспитанию детей в духе национальных традиций, - добавила она.

Государственный и общественный деятель, председатель общественного объединения "Үш байлық" Оразкул Асангазыкызы считает, что необходимо рассказывать и ставить в пример семьи, сохранившие казахские обычаи и традиции.

Далее выступили поэтесса, обладательница Государственной премии Акуштап Бактыгереева, президент Ассоциации деловых женщин и Альянса женских сил Казахстана Раушан Сарсембаева, председатель Ассоциации сельских женщин региона Бурса Сермин Чакалыоглы (Турция), известный этнодизайнер, основатель Дома дизайна "Алтын орда" Ырза Турсынзада, заместитель акима Атырауской области Бахытгуль Хаменова, ректор Казахского национального женского педагогического университета Гульмира Канай, активистка, многодетная мать Алтын Каникар и многие другие.

Глава региона Бердибек Сапарбаев заверил, что все озвученные предложения будут приняты к сведению.

Он вручил грамоту предпринимателю, руководителю ТОО "Арайстроймаркет-2003", которое построило центр "Анаға тағзым", Арману Едильбаеву и предпринимателю, руководителю ТОО "ТаразСтрой2004", которое построило центр настольного тенниса и художественной гимнастики, Меирбеку Жунусову.

Директор центра "Анаға тағзым" Эльмира Мырза-Гали зачитала Обращение участников республиканского форума. Затем работа продолжилась в формате панельных секций. В завершение форума прошел поэтический вечер "Сіңліге сыр".