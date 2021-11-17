Назарбаев провел ряд встреч в рамках заседания "Астана клуба"

Первый Президент Казахстана после заседания "Астана клуба" обменялся мнениями с мировыми лидерами, принимавшими в нем участие, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.



Елбасы принял экс-президента Словении, президента Мадридского клуба Данило Тюрка

Нурсултан Назарбаев выразил признательность Тюрку за его участие в обсуждении актуальных проблем на площадке "Астана клуба".

В ходе встречи стороны обменялись мнениями касательно интеграционных процессов на евразийском континенте. В данном контексте была отмечена важность состоявшегося в столице Казахстана исторического саммита ОБСЕ в 2010 году.

Также Первый Президент Казахстана встретился с председателем партии "Демократическое движение – Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.

Елбасы и Нино Бурджанадзе подробно обсудили региональную повестку дня и дальнейшие перспективы укрепления международной безопасности.

Позже Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Британско-Казахского общества Рупертом Гудманом

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по озвученным в ходе заседания "Астана клуба" темам, касающимся развития стран Евразии.

Спасибо за Ваше участие в заседании "Астана клуба". Весьма приятно беседовать с Вами. За эти годы я выстроил очень хорошие отношения с Великобританией, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Гудман высоко оценил уровень организации и проведения заседания "Астана клуба" и выразил благодарность Елбасы за возможность встретиться и обсудить насущные вопросы повестки дня.