Даурен Абаев отреагировал на поражение сборной Казахстана во Франции

Тема поражения казахстанской сборной по футболу в игре с французами обсуждалась в прямом эфире программы "Открытый диалог 2.0", сообщает Zakon.kz.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев уверен, что наша сборная сделает выводы.

13 ноября в Париже состоялся футбольный матч Франция – Казахстан, который закончился для Казахстана разгромным счетом – 8:0. Это болезненно восприняли наши сограждане. В свою очередь многие из них потребовали отменить какое-либо финансирование футбола в нашей стране.

Да, многие высказались по итогам этого мачта. Конечно, поражение ввиду крупного счета очень обидное и горькое. Думаю, сборная из всего произошедшего сделает выводы. Не хочется никого критиковать. Парни и так уже наслушались много чего, особенно много плохого. Впереди много работы. Не нужно унывать. первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев

Читайте также: Сборная Казахстана по футболу потерпела самое крупное поражение в истории

Он напомнил, что в отборочном цикле на отдельных отрезках сборная показала хорошую игру, и привел в пример матчи с Украиной, а также гостевой матч с Боснией и Герцеговиной.

Конечно, нужно, чтобы такой уровень демонстрировался постоянно, вне зависимости от погоды, места проведения, календарной нагрузки. Наверное, это и есть признак класса и то, к чему надо стремиться. И Федерация футбола, и сборная Казахстана это прекрасно понимают. первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев

Даурен Абаев напомнил, что президент дал поручение – сместить акцент с поддержки профессионального спорта на массовый и детский спорт, и что работа в этом направлении уже идет.

Но мы должны понимать, что полностью отказаться от поддержки казахстанского, к примеру, футбола нельзя. Футбол является самым массовым видом спорта в мире. Развивать массовый и детский спорт, игнорируя футбол, наверное, не получится. Ведь стимулом для наиболее талантливых детей является как раз игра в профессиональных клубах. первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев