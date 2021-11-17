Британский истребитель упал в Средиземное море

Самолет F-35 британских ВВС упал в Средиземное море, пилот катапультировался, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на сообщение Минобороны Великобритании.

Пилот британского F35 с авианосца Queen Elizabeth катапультировался во время штатного полета над Средиземным морем сегодня утром. Twitter Минобороны Великобритании

Никаких подробностей инцидента в ведомстве не привели.

Флагманский авианосец Queen Elizabeth вошел в состав британского флота в 2017 году, сейчас это самый большой военный корабль за всю историю Королевского ВМФ.

Его водоизмещение — 65 тысяч тонн, длина — 280 метров, здесь могут разместиться до 40 истребителей.