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Военный самолет США разбился во время учений над Средиземным морем

самолеты Фото: freepik
По данным Европейского командования США, военный самолет США разбился в результате несчастного случая во время учений в восточной части Средиземного моря, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в пятницу, 10 ноября, однако данные о происшествии стали доступны спустя более чем сутки.

В своем заявлении Европейское командование не уточнило, какой тип самолета разбился и погиб ли кто-нибудь, а также неясно, каков статус экипажа, пишет CNN.

"Из уважения к пострадавшим семьям мы в настоящее время не будем публиковать дополнительную информацию о задействованном персонале", — говорится в заявлении.

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Причина аварии выясняется. Европейское командование подчеркнуло, что инцидент произошел во время учений и не был связан с боевыми действиями Израиля в Газе или боевыми действиями вдоль израильско-ливанской границы.

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