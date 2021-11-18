Кембриджский словарь назвал главное слово 2021 года

Кембриджский словарь английского языка Cambridge Dictionary назвал словом 2021 года perseverance (англ. "настойчивость"), сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится на сайте словаря.
Как отмечается, в общий сложности за 2021 год определение этого слова в словаре искали более 243 тысяч раз. Наибольшая волна поисковых запросов была отмечена в феврале, когда марсоход НАСА Perseverance совершил посадку на Марс.
Подобно настойчивости, которая требуется, чтобы посадить марсоход на Марс, она также нужна, чтобы противостоять вызовам, c которыми мы столкнулись из-за COVID-19, климатических бедствий, политической нестабильности и конфликтов.
Новейший марсоход НАСА Perseverance стартовал с Земли в июле прошлого года и в феврале совершил успешную посадку на Марс. NASA вскоре показало первые фото с него, в том числе и цветные.
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