Рассказавший о 20-летнем рабстве россиянин забрал заявление

Россиянин, записавший резонансное видеообращение о том, что его держат "в неволе", забрал заявление в отношении владельца крестьянского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Свой поступок он объяснил желанием вернутся домой.

В ходе мониторинга соцсетей установлено видеообращение мужчины, представившегося гражданином Российской Федерации Котовым Алексеем Александровичем, в котором он сообщает, что находится "в неволе" на территории Карагандинской области. пресс-служба МВД РК

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По видеообращению было зарегистрировано уголовное дело и для проверки информации на место прибыла следственно-оперативная группа. Она установила крестьянское хозяйство, его владельца.

Допрошенный в присутствии сотрудников Российского консульства Котов показал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно, пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства. пресс-служба МВД РК

От заявления Котов отказался, пояснив, что претензии к нему не имеет, единственной целью обращения было вернуться домой.