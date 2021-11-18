Эрдогану вручили карту "Тюркского мира" с регионами России и Китая

Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карту "Тюркского мира", сообщает Zakon.kz.

Фотография, на которой Бахчели вручает карту Эрдогану, размещена в Twitter партии. Каких-либо пояснений по этой карте Анкара не давала, пишет РБК.

На карте Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан отмечены красным цветом. Вместе с тем оранжевым цветом обозначены некоторые страны Балканского полуострова, часть Ирана, южные регионы России, а также большая часть Сибири и западная часть Монголии.

Желтым цветом помечены Алтай, Якутия и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. В подписи к опубликованной фотографии не уточняется, что обозначают эти цвета.