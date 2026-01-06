Похищение Николаса Мадуро сравнили с фильмом "Пираты Карибского моря"

6 января лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели сравнил похищение президента Венесуэлы с фильмом "Пираты Карибского моря", сообщает Zakon.kz.

С его слов, это беспрецедентный случай бандитизма, пиратства, похищения человека.

"На виду у всего мира претворился в жизнь сценарий фильма "Пираты Карибского моря", который мы раньше видели только по телевизору. Место действия в этом случае – Каракас", – сказал он в ходе выступления в парламенте Турции.

По его словам, Мадуро был избран народом, что зафиксировано международным сообществом, передает TRT Haber.

"Империализм озверел, выпивая кровь. Нефть, возбуждающая аппетит, любое унижение и позор сделала допустимыми. Если говорить совсем точно и воспользоваться искусством определения, то опаснее почуявшей кровь акулы лишь американский империализм, почуявший запах нефти", – подчеркнул Бахчели.

Он отметил, что разницы между похищением, к примеру, лошади и кражей энергетических ресурсов нет. Бахчели также призвал конгресс США действовать немедленно и выступить против Дональда Трампа, приняв ряд решений, способных остановить "незаконные военные действия" в Венесуэле.

