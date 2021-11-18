В США автора детских книг обвинили в сексуальном насилии над детьми

В США бывшего учителя начальных классов и автора детских книг Пола Лоу обвинили в 14 случаях сексуального насилия над детьми, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лента.ру, расследование началось после того, как 32-летний потерпевший признался, что более 20 лет назад его изнасиловал школьный учитель в городке Риверсайд. По его словам, большинство домогательств происходили за пределами школы, однако были случаи насилия прямо в учебном заведении.

Лоу преподавал в начальной школе Taft в Риверсайде около пяти лет – с 1997-го по 2002 год, однако после внезапно уволился. Как выяснилось позже, его обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетним. Кроме того, в начале 1990-х Лоу был юношеским футбольным тренером, два года преподавал в частной школе Hacienda Heights, а также работал в молодежном лагере и писал книги для детей, – сообщает телеканал Fox News.

9 ноября писатель был арестован. Ему предъявили обвинения в 14 случаях сексуального насилия над детьми – однако полиция не отрицает, что жертв изнасилования может быть больше. Сейчас мужчина содержится под стражей под залог в 5 миллионов долларов.