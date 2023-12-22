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Звезду "Форсажа" обвинили в сексуальном насилии

Вина Дизеля обвинили в сексуальном насилии Фото: wikimedia
Против голливудского актера Вина Дизеля, наиболее известного по серии фильмов "Форсаж", подали судебный иск. Бывшая ассистентка обвинила его в сексуальном насилии и избиении, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, экс-сотрудница обвинили Вина Дизеля в сексуальных домогательствах, побоях и "создании враждебной атмосферы на работе". Гражданский иск поступил в суд Лос-Анджелеса.

Бывшая ассистентка актера Аста Йонассон утверждает, что в 2010 году Дизель домогался ее в гостиничном номере в Атланте и совершал на ее глазах сексуальные действия, игнорируя ее протесты. Помимо самого актера, женщина выдвинула обвинения в адрес его компании One Race Productions и его сестры Саманты Винсент (их она считает виновными в небрежном отношении к сотрудникам и неправомерном разрыве трудовых отношений). По словам Йонассон, Саманта Винсент, которая управляет One Race Productions, позвонила ей через несколько часов после инцидента и сообщила, что ассистентка уволена.

Экс-сотрудница требует, чтобы ей возместили по 10 тысяч долларов по каждому пункту обвинения и выплатили компенсацию вреда, размер которой не уточняется. Юристка, представляющая интересы Йонассон, заявила, что Дизель должен понести ответственность, поскольку "никто не может быть слишком знаменитым, чтобы избежать правосудия". Адвокаты актера в ответ сообщили, что голливудская звезда категорически отвергает все обвинения.

"Вин Дизель впервые слышит об этом обвинении 13-летней давности от сотрудницы, которая проработала на него всего девять дней", – заявил адвокат Брайан Фридман.

Вин Дизель – один из многих известных актеров, которых за последние месяцы обвинили в случаях насилия многолетней давности. Ранее с подобными обвинениями столкнулся, в частности, Жерар Депардье, в защиту которого высказался президент Франции Эмманюэль Макрон.

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