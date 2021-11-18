Жителя Туркестанской области арестовали за пропаганду терроризма

Суд выдал санкцию об аресте жителя Туркестанской области, которого подозревают в пропаганде терроризма, сообщает Zakon.kz.

В ходе мониторинга социальных сетей нас заинтересовала страница одного из пользователелей Facebook, где были опубликованы экстремистские видеоролики и текстовые сообщения, пропагандирующие идеологию запрещенной религиозно-экстремистской организации. В результате эксперты дали свое заключение, что указанные "материалы содержат признаки пропаганды терроризма и экстремизма". В связи с чем мы начали досудебное расследование в соответствии со ст. 256 ч. 2 УК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, – рассказал заместитель начальника областного департамента подполковник полиции Курманбек Сахов.

В рамках расследования оперативники Управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области совместно с ДКНБ по Туркестанской области провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого, жителя Арысского района.

Им оказался ранее судимый, приверженец деструктивно-религиозного течения. При обыске в его доме изъяли запрещенную религиозную литературу, компьютерную технику, сотовый телефон и диски. В настоящее время проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде ареста.