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События

Лидеры экстремистской группы в Туркестанской области арестованы после обысков

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 10:15 Фото: pexels
В Мактааральском районе Туркестанской области задержаны подозреваемые в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов. Об этом 10 марта 2025 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Согласно расследованию, подозреваемые сплотились в группу на основе радикальных религиозных вероубеждений.

"Публиковали в социальных сетях высказывания, унижающие достоинство и оскорбляющие религиозные чувства граждан иных вероисповеданий. Для обоснования своих вероубеждений распространяли среди населения аудио- и видеоматериалы, ранее признанные судом экстремистскими".Пресс-служба МВД РК

Также в ходе обысков по местам жительства и работы подозреваемых изъято более 20 единиц религиозной литературы, наркотические средства, незаконно хранящееся оружие с боеприпасами и другие вещественные доказательства.

Лидеры группы с санкции суда арестованы.

"Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных преступных деяний", – отметили в ведомстве.

5 марта сообщалось, что 30 сторонников подпольной террористической ячейки задержали в Кыргызстане. Ее деятельность координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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