Какие напитки повышают иммунитет

С наступлением холодов организм человека нуждается в укреплении иммунитета. В этом помогут горячие витаминизированные напитки, о которых рассказала заслуженный врач России Ольга Шарапова, передает Zakon.kz.

Осенью иммунитет ослабевает. Наш организм становится более уязвимым перед простудными заболеваниями. Поэтому очень важно его укрепить витаминами и питательными веществами. Я советую употреблять как можно больше цитрусовых: в них много витамина С. Кстати, очень полезна и морковь, а также имбирь давно зарекомендовал себя как отличный борец с простудными заболеваниями, – сообщила aif.ru Ольга Шарапова, заслуженный врач РФ, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова.

Кроме того, отлично тонизируют и укрепляют иммунитет различные виды чая, в том числе морковно-свекольный. Чтобы его приготовить, понадобятся свежая морковь и свекла, 700 миллилитров горячей воды и чайная ложка меда. Овощи натираются на мелкой терке, заливаются (по отдельности) горячей водой и настаиваются 10 минут. Затем настойки процеживаются, смешиваются и в них добавляется мед.

Также поможет в укреплении организма чай с имбирем, кардамоном, лимоном, корицей, мятой и другими травами.

Можно добавить молоко или ягоды. Особенно хорош чай с шиповником, который для лучшего эффекта нужно заваривать с перемолотыми ягодами. Главное правило – напитки нужно пить теплыми, а не обжигающе горячими, и, желательно, вприкуску с медом, – отметила специалист.

Информация носит ознакомительный характер, необходимо проконсультироваться со специалистом/врачом.