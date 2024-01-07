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Медики рассказали, как усилить иммунитет зимой

Медики рассказали, как усилить иммунитет зимой Фото: pixabay
Российская эндокринолог Ангелина Водолазкая для укрепления иммунитета порекомендовала есть больше овощей, особенно шпината, а самым важным продуктом зимой врач назвала чеснок, сообщает Zakon.kz

Еще одним дополнением к зимнему рациону, как отметила врач Газета.ru, может стать имбирь, который не только укрепляет иммунитет, но и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

"Кроме того, имбирь полезен для мозга: улучшает память и концентрацию внимания, а также помогает предотвратить болезнь Альцгеймера", - подчеркнула Водолазская.

Она уточнила, что важно употреблять эти продукты в сочетании с разнообразным и сбалансированным питанием, чтобы получать все необходимые питательные вещества для поддержания иммунитета зимой.

Ранее мы публиковали семь основных правил, которые станут полезными для тех, кто любит бегать и в зимний период, подготовили специалисты

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