Медики рассказали, как усилить иммунитет зимой

Российская эндокринолог Ангелина Водолазкая для укрепления иммунитета порекомендовала есть больше овощей, особенно шпината, а самым важным продуктом зимой врач назвала чеснок, сообщает Zakon.kz

Еще одним дополнением к зимнему рациону, как отметила врач Газета.ru, может стать имбирь, который не только укрепляет иммунитет, но и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

"Кроме того, имбирь полезен для мозга: улучшает память и концентрацию внимания, а также помогает предотвратить болезнь Альцгеймера", - подчеркнула Водолазская.

Она уточнила, что важно употреблять эти продукты в сочетании с разнообразным и сбалансированным питанием, чтобы получать все необходимые питательные вещества для поддержания иммунитета зимой.

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