Отпуск – в аренду: что такое клубный отдых и почему вокруг него столько скандалов

Клубный отдых, он же таймшер, не то чтобы обладает огромной популярностью в нашей стране и относится, скорее, к сфере услуг для искушенных туристов. Что, однако, не мешает таймшеринговым компаниям раз за разом оказываться в списке ответчиков по судебным делам. Журналист Zakon.kz при содействии юристов разбиралась, почему отдых для состоятельных людей оброс ассоциациями с финансовыми пирамидами.

Что такое таймшер?

Для начала определим значение термина. Таймшер – это покупка времени пользования апартаментами в курортных зонах. Объясним на примере более близкого и понятного каршеринга, ставшего альтернативой покупке собственной машины или вызову такси. В случае с каршерингом на ограниченный срок арендуется авто, в случае с таймшером – жилье за границей.

Возможность, как правило, недельного пребывания в апартаментах выкупается сразу на несколько лет вперед. То есть за шесть лет участия в программе пожить в райском месте вы сможете шесть недель.

Интересная особенность клубного отдыха в том, что предоставляющие его компании преподносят специфическую аренду не иначе как право владения заветными "квадратами". А кому не хочется иметь "свое" жилье где-нибудь на островах?

Искажение понятий

Таймшер возник в Европе еще в 60-х годах прошлого века и уже тогда подавался отдыхающим под соусом выгоды: вместо того, чтобы купить в курортной зоне собственный дом за баснословные деньги, вы можете приобрести долю в нем и владеть наравне с другими дольщиками.

Елена Нестерова

Я уверена, что изначально идея таймшера была здравой. Богатые люди, владеющие особняками в курортных зонах, на определенном этапе начали объединяться и делиться. Допустим, у вас особняк в Испании, у меня – на Крите. Вам скучно каждый год отдыхать в одном и том же месте, мне тоже. И мы договариваемся поменяться, скажем, на неделю. Количество недвижимости растет параллельно с числом людей, вступающих в клуб. В итоге получается, что члены клуба могут объездить весь мир. Но для этого клуб должен реально иметь эту недвижимость, - рассказала Zakon.kz главный научный сотрудник отдела гражданского, гражданского процессуального законодательства и исполнительного производства, ассоциированный профессор высшей школы права "Әділет" Елена Нестерова.

По словам председателя правления Национальной лиги потребителей Казахстана Светланы Романовской, клубный отдых изначально являлся развлечением для небедных людей. Клубы были закрытыми, вступление в них считалось показателем престижа. По одному лишь названию клуба можно было судить о достатке его членов.

Обе собеседницы отметили, что у нас данный вид туризма как явление перевернут с ног на голову. Во-первых, компании, предоставляющие услуги таймшера, едва ли владеют имуществом за границей, что уже расходится с изначальным замыслом клубного отдыха. Во-вторых, в других странах действительно можно стать сособственником недвижимости – нашим гражданам предоставляется лишь право пользования. В общем, то, что изо всех сил пытается мимикрировать под прогрессивный западный таймшер, им по сути не является.

Туристская услуга?

Существование и адекватное функционирование клубного отдыха за границей обеспечивает адаптированная под него законодательная база. Если говорить о Казахстане, в нашем законодательстве понятия "таймшер", равно как и "клубный отдых", не существует. Посему предприниматели, как выразилась Елена, "укладывают свое предложение в прокрустово ложе типового договора о туристских услугах". Хотя туристской услуге в привычном ее понимании "таймшер по-постсоветски" не соответствует вообще:

В типовом договоре речь ведется о туристском продукте, сформированном туристическим оператором. Есть конкретное описание этого продукта: страна, место, туристский маршрут, дата и время начала, окончания путешествия. В таймшеринговом договоре этого всего нет. Отсутствуют данные о месте размещения клиента, перевозка и питание не предусмотрены. В нормальном договоре мы понимаем, за что платим – допустим, пятизвездочный отель в Турции на 10 дней и перелет. Здесь же люди выкладывают по миллиону тенге разовым платежом за метафорические шесть недель отдыха в течение шести лет непонятно где и когда конкретно, – говорит Елена Нестерова.

Со слов Светланы Романовской, огромная проблема таймшера – в его незарегулированности. Нигде не закреплено, какая это сфера – туристских услуг или имущественных отношений.

Нет никакого контроля. Мы с коллегами видели примеры, когда договор на таймшер люди заключали с одной компанией, а платили другой, находящейся в офшоре, - пояснила она.

Ни отдыха, ни денег

Приверженцы клубного отдыха акцентируют его дешевизну по сравнению с классическими турпутевками. Однако, по мнению специалистов, выгода в данном случае более чем относительна.

Светлана Романовская

Необходимо обращать внимание на каждый аспект этой услуги. Да, само по себе проживание в апартаментах недорогое, но нужно учитывать, что все остальное вы устраиваете за свой счет. Если посчитать дополнительные расходы, выяснится, что таймшеринг далеко не так выгоден, как о нем говорят. Для примера возьмем семью из четырех человек. Всем нужны билеты туда-обратно, визы, сейчас еще ПЦР. Что если у вас не будет на все это средств, а время, когда вы можете воспользоваться заранее оплаченной услугой, уже истекает? В результате выбросите деньги на ветер, - уверена Романовская.

Нестерова добавила, что поездку необходимо планировать заранее и уведомить об этом компанию за 90 дней. К тому же в договоре отдельным пунктом прописано условие, согласно которому, уже будучи на курорте, вы обязаны посетить некую презентацию для ознакомления с системой работы клубного отдыха.

Дальше под этим условием значится, что вы имеете право там, за рубежом, заключать любые договоры, связанные с вашим будущим отдыхом. То есть то, что происходит в Казахстане, - это только начало. На самом деле турист подвергается новой маркетинговой атаке. Ему предлагают заплатить гораздо большие деньги – там все уже исчисляется в тысячах евро. Причем "обрабатывают" опытные психологи, прекрасно видящие, что с кого можно взять, - рассказала Елена.

Но и это еще полбеды. Если вдруг клиент передумает куда-либо ехать, захочет расторгнуть договор или вернуть деньги, начнется новый виток туристическим злоключений.

В соответствии с п. 6 ст. 17 Закона "О туристкой деятельности", турист вправе отказаться от исполнения договора до начала путешествия при условии оплаты лицу, осуществляющему туристскую деятельность, фактически понесенных им расходов за услуги, оказанные до уведомления об отказе от исполнения договора. Соответственно, чтобы удержать с клиента хотя бы часть суммы, турагент должен подтвердить связанные с оказанием услуги реальные расходы – стоимость уже оплаченных авиабилетов, штраф за отмену брони в отеле и т.д. В случае с таймшером туроператор ссылается на некоего "зарубежного партнера", коему якобы были направлены деньги клиента, чем мотивирует отказ их вернуть.

Вдобавок в договор с таймшеринговой компанией изначально включен пункт о невозвратном тарифе, что запрещено Законом "О защите прав потребителей".

И что же происходит после того, как клиент, пришедший за своими деньгами, не получает их обратно?

Когда клиенты требуют вернуть деньги, туркомпания этого не делает. Заявляют, что все средства уже отправлены на оплату апартаментов, на оказание услуг. Люди, естественно, идут в суд. И выясняется, что в договоре предусмотрена арбитражная оговорка. У нас по законодательству это работает так: если мы заключаем какой-то договор, мы можем в него включить условие, что все споры, связанные с этим соглашением, будут рассматриваться в каком-то арбитраже. Арбитражи у нас существуют более 20 лет, они очень хорошо и интенсивно развиваются. На сегодняшний день у нас есть достаточно серьезные, зарекомендовавшие себя, добросовестные арбитражи. В первую очередь, арбитраж при Национальной палате предпринимателей "Атамекен", Казахстанский международный арбитраж, – объясняет Елена.

Арбитражная оговорка

Получив вместо заветной суммы от ворот поворот, люди закономерно выказывают желание судиться с неугодными предпринимателями. Но последние защитили себя арбитражной оговоркой в договоре.

Они работают с никому неизвестными, аффилированными арбитражами. Происходит следующее: компания заключает незаконный договор, арбитраж выносит незаконное решение в пользу компании – оснований для возврата денег нет. После граждане идут в обычные суды, но они за рассмотрение не берутся – мол, по вашему делу вынесено арбитражное решение, мы его отменить не можем, - Елена Нестерова.

По словам Светланы Романовской, Национальная лига потребителей сейчас пытается разобраться, не ущемляет ли арбитражная оговорка права клиентов, тем более что в типовом договоре на оказание туристских услуг подобного пункта нет. Планируется подача соответствующего иска.

Если между потребителем и предпринимателем возникают проблемы, они должны сесть за стол переговоров и выбрать способ решения конфликта – медиацию, арбитраж, суд, общество защиты прав потребителей. Но изначально навязывать "карманный" арбитраж, заведомо предполагая разбирательства, мы считаем неприемлемым, - Светлана Романовская.

Спикер уточнила, что решение арбитража все-таки можно попытаться признать незаконным, обратившись в суд с исковым заявлением. Право на обращение в суд закреплено Конституцией.

Деятельность арбитражей и реакция прокуратуры

Как известно, высший надзор за законностью осуществляет прокуратура. Однако она пока игнорирует и бесконечные судилища граждан с одними и теми же юрлицами, и арбитражные оговорки в договорах, и мутную деятельность арбитражей, не вступающих в Арбитражную палату.

Решения арбитражей – закрытые. Если любое решение суда вы можете вытащить из "Судебного кабинета", то, по Закону "Об арбитраже", арбитражное решение конфиденциально. Они не публикуются, с ними нельзя ознакомиться и выяснить, чем руководствовались арбитры в принятии решения. Не секрет, что когда открывается сомнительный бизнес, параллельно создается аффилированный арбитраж, а в договор включается арбитражная оговорка, чтобы пострадавшие не могли добиться правды, потому что арбитраж – свой, он будет выносить все решения в пользу предпринимателя, в угоду которому он создан, - Елена Нестерова.

На вопрос, закреплена ли законодательством важность незаинтересованности юриста в исходе дела, она ответила утвердительно:

Да, причем в том числе и в Законе "Об арбитраже". Можно было поднять все дела этого арбитража, увидеть, что он разбирается исключительно в спорах с конкретным ТОО, вставая на сторону последнего. Проблема в том, что у нас арбитражи никто не контролирует. Они, можно сказать, варятся в собственном соку. Это так называемая саморегулируемая сфера деятельности. Если арбитраж борется за свое имя, репутацию, он будет стремиться войти в Арбитражную палату, чтобы участвовать в самоуправлении. "Серые" арбитражи к этому, естественно, не стремятся. Я планирую написать запрос в Арбитражную палату, задать вопрос относительно законности арбитражной оговорки в такого рода договорах. Они имеют право выдавать юридические заключения по запросам. А вынести предписание, наказать арбитраж они не могут.

Светлана Романовская уточнила: деятельность арбитражей порой беспредельна, и это должно заинтересовать Министерство юстиции. Помеха – чрезмерная либеральность законодательства.

Схема работы отечественного таймшера

Алгоритм вовлечения клиентов с последующим получением от них денег всесторонне раскрыт в претензии Ольги Карповой, пострадавшей от деятельности одной из подобных компаний.

Женщина рассказала, что ранее заполнила анкету в аэропорту, якобы для розыгрыша призов. Ей позвонили представители компании, название которой не удалось расслышать, и сообщили о выигрыше. Какой именно приз достался Ольге, звонившие не уточнили – лишь настояли на визите счастливицы в офис для получения подарка. Звонки повторялись. В ходе одного из них женщину уведомили, что вход в офис компании – строго по записи.

В назначенное время меня встретили у входа на первый этаж, проводили до входа в помещение компании и фактически передали "с рук на руки" менеджеру Наталье, которая была далее со мной, не отходя от меня ни на минуту, - вспоминает Карпова.

Вместо церемонии вручения пришедших ожидала презентация услуг компании. К каждому визитеру приставили менеджера, велось видеонаблюдение. Публике продемонстрировали виды отеля на Бали и сообщили, что только сегодня для победителей розыгрыша имеется крайне выгодное предложение – поехать в Чехию, ОАЭ, Испанию и т.д.

Упоминалось, что отели, в которые отправляет компания, в подавляющем большинстве пятизвездочные, находятся на первой линии. После демонстрации фотографий, ролика, обещаний высококлассного сервиса предложение показалось мне интересным. Я согласилась уйти с презентации и пройти в кабинет для изучения договора. В зале еще оставались люди.

Далее начинается самое интересное. В кабинете женщине принесли чай, чуть позже – договор, многостраничный и запутанный. От изучения и без того сложного документа Ольгу вопросами отвлекала менеджер. На просьбу взять договор домой на изучение последовал категоричный отказ. Вместе с тем Наталья активно интересовалась, каким образом клиентка произведет оплату. Нужной суммы у Карповой, пришедшей просто забрать приз, с собой, естественно, не оказалось. Она предложила оставить задаток, но менеджер настаивала на внесении полной оплаты сразу.

Я вынуждена была согласиться и сказала, что мне нужно съездить за деньгами. Но Наталья заявила, что ей нужно обязательно съездить со мной и что кассовую операцию мы можем провести прямо в машине. В результате, вместе с Натальей мы сели в их машину и съездили за деньгами. Наталья постоянно задавал мне вопросы, вовлекая в диалог, не давая сосредоточиться, – вспоминает Ольга.

Женщина признается, что сама не может понять, почему согласилась подписать договор и тем более поехать за деньгами в компании незнакомого человека.

Все это было, как будто я находилась под гипнозом. Не исключаю, что ко мне были применены методы нейролингвистического программирования. Возможно, что-то было в предложенном мне чае.

В любом случае договор был заключен. К слову, приз даме действительно вручили – соковыжималку.

На следующее утро, уже внимательно вчитавшись в договор и обнаружив в интернете нелестные отзывы о компании, Ольга раздумала пользоваться ее услугами. Разумеется, решила вернуть деньги и пришла в офис, на сей раз – в компании двоих сопровождающих. Юриста на месте не оказалось. Пока ее ждали, директор компании в агрессивной манере доказывал Ольге, будто вчера подходил к ней на презентации и отговаривал от заключения договора.

Примерно через 10 минут пришла юрист. Она не только отказалась принимать у нас уведомление, ссылаясь на санитарные ограничения, но также стала применять методы давления, пугая нас последствиями в виде полной потери денег. В конце нашего разговора, поняв, что мы настроены решительно, юрист зачитала письмо от какого-то "клиента", который проиграл суд, и, чтобы не потерять свои деньги, в самоуничижительной форме вынужден был написать им письмо. Умолял компанию простить его и отправить в путешествие, применяя такие формулировки, как "мною овладела жадность, жажда наживы". Если зачитанное письмо не очередная попытка "придавить" меня, то можно только предположить, какое унижение испытал человек за свои же деньги и какому давлению он подвергся, - посетовала шокированная клиентка.

Мнение

Исполнительный директор DM Technology (занимается анализом поведенческих факторов, периодичности, активности, наличия бот-фейков в соцсетях – прим. авт.) Эльдар Шамсутдинов напомнил, что НЛП – псевдонаука, и вовсе необязательно "гипнотизировать" людей, чтобы добиться от них желаемого.

Эльдар Шамсутдинов

Таймшер – обычное финансовое мошенничество, по классификации и стилистике обмана схожее с сетевым маркетингом. Распознать такой "развод" достаточно легко, у него есть четыре признака, их всегда видно. Но пока тебя "обрабатывают", ты их не замечаешь. Первый признак – фантастические обещания. В случае с таймшером – отдых за копейки в красивом месте, да еще и принадлежащем вам. Второй признак – убедительный пример истории успеха. Вам будут рассказывать: те-то купили и сейчас замечательно отдыхают. Третье – отзывы счастливых клиентов, которые только приобрели услугу и скоро поедут. Четвертое – неотложность: нужно купить прямо сейчас, заплатить немедленно. Эти "звоночки" изобличают мошенников, желающих побыстрее отнять у вас деньги. Нет там никакого НЛП. Нужно понимать, что мошенники – это люди, для которых обман – не просто работа, а еще и полноценное увлечение, к которому они подходят со всей душой.

Помимо сетевого маркетинга, специалист сравнил отечественный таймшер с продажей бесполезных курсов обучения.

Таймшеринговые компании выискивают заведомо платежеспособных клиентов и для этого караулят в аэропорту людей, улетающих международными рейсами. Устраивают анкетирование, собирают данные, хотя, справедливости ради, эти данные можно купить через Даркнет гораздо проще и в большем объеме, чем посредством опросов. Соответственно, личную информацию они не всегда добывают через анкеты. Повторюсь, схема привлечения клиентов крайне схожа с сетевым маркетингом. Сетевой маркетинг не является незаконным, но находится в "серой зоне". Считается неэтичным бизнесом. Они все держатся на привлечении новых участников "маркетинговой пирамиды". Таймшер – что-то подобное. Откровенное мошенничество, - заключил он.

Какой такой таймшер?

Работая над материалом, редакция Zakon.kz обратилась за комментарием к таймшеринговой компании, имеющую ужасающее количество поданных в ее адрес судебных исков. К ней же выказывает претензии вышеупомянутая недовольная клиентка. Однако нам заявили, что не имеют никакого отношения к таймшерингу, и порекомендовали, коль уж так интересно, читать о клубном отдыхе в интернете. Эдакий намек на неумение пользоваться "Гуглом".

Как не попасться на удочку – советы юристов

- записывайте звонки с незнакомых номеров; - если вас приглашают на розыгрыш призов, не берите с собой удостоверение личности; - не стесняйтесь вести фото-, видео- и аудиосъемку – записанные материалы могут стать доказательствами в суде; - покидайте презентации, на которых вам запрещают пользоваться гаджетами, вести запись; - не отдавайте деньги до тех пор, пока не вникнете в каждую строчку договора; - сравните туристический договор с типовым, в случае возникновения вопросов обратитесь к юристу.

Ирина Мишура