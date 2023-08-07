Почему казахстанцы вкладываются в финансовые пирамиды и как их распознать

Казахстанцы ежегодно становятся жертвами финансовых пирамид, несмотря на множество предупреждений со всех сторон. Мнением о том, почему люди продолжают отдавать деньги мошенниками, с Zakon.kz поделились эксперты.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили, о том, что двух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo. По данным агентства, им удалось вовлечь 80 граждан. Ущерб оценивается более чем в 63 млн тенге.

Это не единственный случай. Граждане продолжают ввязываться в финансовые пирамиды постоянно, порой сознательно отдавая деньги мошенникам.

Почему люди вкладывают деньги в финансовые пирамиды?

Эксперт по личным финансам Акжунис Брасилова говорит, что главные причины, по которым граждане инвестируют в сомнительные проекты и предложения – это банальная жадность и отсутствие финансовой грамотности.

"Люди набирают много непосильных кредитов, по которым нужно возвращать большие проценты. Они пытаются эти проценты взять в другом месте. Подсознательно в голове у них сидит мысль о том, что, если эти проценты мы отдаем банкам, значит есть другие места, где эти проценты можно заработать не прилагая усилий". Акжунис Брасилова

По мнению эксперта, поведение, при котором человек доверяет свои деньги мошенникам, и в определенном смысле "притягивает" похожие ситуации в течение жизни, следует рассматривать и с точки зрения психологии.

"Едва ли ни с детства мы смотрим фильмы и видим, как у героев получается организовать стартап и сразу стать богатым, или заработать состояние на инвестициях, и порой люди начинают идти за этим. При этом нет фундамента, на котором строится это богатство. То есть, этот вопрос касается психологии, осознанности и образования, которых недостаточно к сожалению, и внимание в первую очередь нужно обратить именно на эти аспекты". Акжунис Брасилова

По мнению эксперта, решением этой проблемы может стать обучение финансам и финансовой психологии с самого детства. Когда люди с ранних лет будут понимать, что такое деньги, как они зарабатываются и зачем нужны.

Значительную роль в существовании пирамид как таковых, по мнению эксперта, играет и человеческая жадность.

"Можно сказать, что позиция жадности тоже приводит к созданию финансовых пирамид. Если у самого общества не было бы чувства жадности, то возможно этих пирамид и в принципе не было в нашей стране. Но люди хотят заработать много, сразу и желательно при этом ничего не делая" Акжунис Брасилова

Финансист Арман Бейсембаев также считает, что люди вкладываются в финпирамиды из-за жадности и … веры в чудеса. По его мнению, это результат инфантильного сознания населения в целом.

Как распознать финансовую пирамиду?

Самый известный признак финпирамиды – высокий и быстрый доход, говорит Арман Бейсембаев.

"Обещание высокого дохода в короткие сроки, обычно от 30% годовых, при неясной бизнес-модели - в принципе достаточный определитель пирамиды". Арман Бейсембаев

Акжунис Брасилова в свою очередь отмечает, что высокую доходность, которую предлагают финпирамиды, можно получить, работая со спекулятивными инвестиционными инструментами. Однако уровень риска потерять все здесь довольно высок. Поэтому любое предложение о вложении средств необходимо оценивать логически.

"Нужно просто сопоставить, если какой-то бизнес может генерировать столько денег, что он готов делиться ими с клиентом, то представьте, сколько еще должен заработать, чтобы оставить что-то себе. Как правило, инвестиции всегда должны заканчиваться бизнесом, который может формировать доход. Например, ценные бумаги. Покупая акции, вы вкладываете в бизнес, который генерит деньги, и с которого можно получить прибыль. А если в конце цепочки нет никакого бизнеса, то откуда эти деньги? Они не могут появиться из воздуха. То есть должен быть процесс, благодаря которому зарабатываются деньги". Акжунис Брасилова

Информацию о конкретных источниках дохода, как и четкого определения деятельности, финпирамиды зачастую предоставить не могут.

Другой очевидный признак финансовой пирамиды – отсутствие государственной лицензии на осуществление инвестиционной, или иной деятельности. Если компания не имеет таких документов, то она работает незаконно, а деньги ее "вкладчиков" никак не защищены.

Кроме того, важно обращать внимание на ликвидность, или возможность быстрого обналичивания и возврата вложенных средств.

В Fingramota.kz среди признаков финансовой пирамиды отмечают наличие вступительного взноса, например на оформление или обучение. Агрессивная рекламная кампания на всех возможных ресурсах – тоже явный признак пирамиды. В настоящее время, множество предложений от мошенников встречаются на популярных видео – площадках и в социальных сетях.

Очень часто представители финансовых пирамид настаивают на личной встрече, или подписании договора. Также, у большинства финансовых пирамид нет собственных средств или активов, так как существуют они исключительно на деньги вкладчиков.

По данным ресурса, за создание финансовой (инвестиционной) пирамиды статьей 217 УКРК предусмотрена уголовная ответственность сроком до трех лет. За производство, распространение и размещение рекламы деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды грозит административное наказание по статье 150 КоАП РК и штраф в размере от 150 до 600 МРП.

Сколько денег казахстанцев привлекали финансовые пирамиды?

Sincere Systems

Как сообщало Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) в начале августа был осужден к 6 годам лишения свободы условно с запретом на занятие деятельностью в сфере инвестиций на 5 лет руководитель ТОО "Sincere Systems".

По данным АФМ с 2020 года компания занималась привлечением средств граждан под видом организации, сотрудничавшей с криптовалютными биржами. Сумма привлеченных средств граждан составила 215 млн тенге.

Потребительский кооператив Елим-Ай

В феврале 2022 года АФМ по Алматинской области сообщалось о проведении досудебного расследования в отношении руководителей потребительского кооператива "Елімай-2019", который оказался финансовой пирамидой.

Было установлено, что руководители пирамиды работали в 12 регионах страны, собирая деньги с вкладчиков на приобретение движимого и недвижимого имущества под беспроцентные займы.

В период с ноября 2019 года до ноября 2021 года участники пирамиды привлекли 1,3 млрд тенге от 2 тысяч вкладчиков.

Finiko

В 2021 году финансовой пирамидой в Казахстане была признана "TheFiniko". Компания собирала с клиентов деньги для мнимого трейдинга на мировых биржах, однако в реальности не была зарегистрирована ни на одной мировой площадке. Привлеченные средства фактически распределялись между участниками и организаторами.

В ходе досудебного расследования в отношении основателей "Finiko" с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств составили почти 1,8 млн долларов и более 630 млн тенге.

World Business Consulting

В июне прошлого года стало известно о расследовании в отношении финпирамиды World Business Consulting (WBC). По данным АФМ в период с 2018 по 2021 годы, участники WBC незаконно привлекли 5,8 млрд тенге. Руководители финансовой пирамиды были осуждены на срок от 5 до 6,8 лет.

Разумеется, это лишь небольшой список финансовых пирамид. АФМ также была пресечена деятельность таких организаций как "LV Force", "Caspian Crocus", "B2B Jewelry", "Мебельный проект Нур", "Лидер", "Лидер капитал-168", "Нарымбетова", "Hermes-LTD" и других. Со списком финансовых пирамид, можно ознакомиться на сайте АФМ.

Как долго будет процветать такой финансовый "бизнес", зависит от самих граждан. А пока казахстанцы который год продолжают относить свои кровные мошенникам, игнорируя все предупреждения и разумные доводы. Следовательно, и предпосылок к росту гражданской и финансовой ответственности и искоренению финансовых пирамид, пока нет.