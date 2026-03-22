Даже без работы: почему отдых не помогает восстановиться

Даже при свободном времени многие люди не чувствуют восстановления – отдых не приносит облегчения. Психологи отмечают, что это связано не с форматом досуга, а с внутренним состоянием, сообщает Zakon.kz.

Как пишут в канале московской психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева, отдых – это не просто отсутствие дел, а состояние психики, при котором снижается напряжение и восстанавливается нервная система. Если сохраняются тревога, чувство вины или внутренний диалог, человек остается в режиме активности даже без работы.

Одной из причин называют постоянную тревожность: мозг продолжает искать задачи и угрозы, не переходя в режим восстановления. С этим связано и чувство вины – установка, что отдых равен лени, мешает расслабиться.

Еще один фактор – привычка к постоянной стимуляции. Поток уведомлений, соцсетей и новостей не дает психике "переключиться", создавая лишь иллюзию отдыха.

Кроме того, отдых может вызывать дискомфорт из-за необходимости остаться наедине с собой. В таком случае человек бессознательно заполняет время любой активностью, избегая внутренних переживаний.

Психологи подчеркивают: полноценный отдых возможен только при снижении внутреннего напряжения, а не просто при отсутствии дел.

