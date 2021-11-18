17 ноября на Тараз обрушился шквальный ветер со скоростью 38 метров в секунду. 28 человек обратились в медицинские учреждения, передает Zakon.kz.

24 человека получили первую медицинскую помощь и были отправлены домой, четыре человека находятся на лечении в больнице (травмы средней степени тяжести), два ребенка (2009 и 2010 годов рождения) находятся на лечении в больнице.

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По городу было повреждено около 200 квадратных метров кровли 19 многоэтажных жилых домов и 17 школ, до 300 квадратных метров – четырех детских садов. На улицах областного центра обрушилось 18 электрических столбов, оборвано 1,5 км линий электропередач. В связи с повреждением электрических сетей на пяти малых котельных теплопоставляющих предприятий распределение тепла временно приостановлено.

Сильный ветер повалил более 45 крупных деревьев, 12 остановок и 32 светофора. На улицах города повреждению подверглись 34 билборда, девять рекламных пилонов и 64 флага. Кроме того, были повреждены ограждения и покрытие шести спортивных площадок в массивах Тастак, Кирпичный завод, Кызыл-Абад, Кольтоган, на пересечении улиц Желтоксан – Кунаева, возле дома №11 по улице Айтеке би.

В целях безопасности учащиеся всех общеобразовательных учреждений с 10:00 были отправлены домой, учебный процесс перешел в режим онлайн.

В настоящее время шесть бригад ТОО "Жасыл Ел-Тараз" задействованы в вырубке поваленных деревьев и уборке территории.

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В восстановлении электросетей задействованы 21 бригада Таразской городской электрической сети и ТОО "ТЭЦ", также ведутся пусконаладочные работы. Газовые сети областного центра не были повреждены, подача газа производится непрерывно. Все коммунальные предприятия и учреждения работают в усиленном режиме.