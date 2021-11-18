"Все могли бы остаться живы" – появились подробности трагедии в Шортанды

Соседи и родные погибших при взрыве газового баллона в квартире барачного типа в пос. Шортанды рассказали подробности трагедии, передает Zakon.kz.

16 ноября в пос. Шортанды по ул. Линейная произошел взрыв газового баллона. На месте происшествия были обнаружены тела трех человек (ребенок и двое взрослых), с различными травмами госпитализированы 10 (четверо взрослых и шестеро детей).

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Как сообщает телеканал "Астана", в доме, где произошел взрыв газового баллона, проживали три семьи.

Все изменилось буквально за секунду. Сначала в одной из квартир произошла утечка газа. Затем последовал большой взрыв, – говорится в сообщении.

Нурымбай Токтарулы сообщил, что в результате этой трагедии лишился сразу двух невесток и маленькой внучки, которой было всего четыре годика. Он живет в соседнем доме. По его словам, дети в этот день встречали гостей, поэтому в доме было пятеро взрослых и шестеро детей.

Это все мои дети, внуки. Они жили отдельно. Во время пожара я пытался попасть к ним внутрь, но меня остановили молодые ребята. Потом я увидел, что кто-то лежит в машине скорой помощи и потерял сознание. Когда пришел в себя, они вынесли моих детей и положили здесь, – рассказал мужчина.

По словам соседей, детей они самостоятельно перебросили через полыхающие окна, а тушить пламя пришлось запасами воды из дома.

Пожарные приехали через 20 минут. До этого мы сами вытаскивали людей. Все могли бы остаться живы. соседка Капкей Жолдас

По словам соседа Укимета Баглана, сначала одна машина приехала и сразу уехала, потому что не оказалось воды.

Вторая приехала с замерзшей водой. Хотели подогнать машину ко входу в дом, а оказалось, что солярки нет. Пришлось толкать, – рассказал он.

При этом в областном департаменте по ЧС отметили, что пожарные отработали на 100%.

Этого быть не может, потому что наши пожарные подразделения всегда готовы к выезду. У нас есть и дизельное топливо, и вода с полным баком емкости. Всегда готовы тушить пожар и ликвидировать любое ЧС. У нас это просто невозможно. Это я вам гарантирую на 100%. замначальника службы пожаротушения ДЧС Акмолинской области Ерлан Молдаханов

Отмечается, что 10 пострадавших при взрыве до сих пор находятся в больнице, шестерых из них перевезли в Нур-Султан. Как сообщили в городском управлении здравоохранения, двое взрослых находятся в сознании, а дети 12, 10, 5 лет и годовалый малыш – в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Они получили сильные ожоги. Их семьям временно арендовали квартиры. Обещали помочь и с похоронами.

Сейчас оказывается всяческое содействие по организации похорон акиматом. Дальше со всех источников предусмотрено для приобретения жилья. На улице они не останутся. замакима Акмолинской области Малгаждар Таткеев

По факту взрыва начато досудебное расследование по ст. 306 ч. 3 УК РК с переквалификацией на ст. 292 ч. 3 УК "Нарушение требований пожарной безопасности". Создан штаб по оказанию помощи пострадавшим. Проводятся экспертизы. Причины ЧП обещают назвать позже.