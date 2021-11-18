Автомобиль загорелся после ДТП в Актюбинской области

В Актюбинской области произошло ДТП с последующим возгоранием автомобиля, передает Zakon.kz.

18 ноября около 06:00 по проспекту 312 Стрелковой Дивизии напротив АСЗ "Гелиос" водитель автомашины Daewoo Nexia российского учета, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашинами Lada Priora и Opel Vectra. От столкновения произошло возгорание автомашины Daewoo Nexia, – отмечается в сообщении ДП Актюбинской области.

В результате аварии водители автомашин Daewoo Nexia и Lada Priora, а также пассажир Daewoo Nexia с различными травмами доставлены в БСМП города Актобе.











