Автовоз, груженный автомашинами, загорелся на трассе в Актюбинской области

В Хобдинском районе Актюбинской области на автодороге Самара – Шымкент 1 октября произошло возгорание автовоза, перевозившего шесть легковых автомобилей. В результате пострадали два человека, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, пожар начался в моторном отсеке транспортного средства и быстро распространился на находившиеся на нем автомобили.

Благодаря оперативным действиям сотрудников противопожарной службы удалось ликвидировать возгорание и спасти три легковых автомобиля.

Также сообщается, что водитель автовоза 1996 года рождения и гражданин Кыргызской Республики 1994 года рождения получили ожоги при попытке самостоятельно потушить огонь. Пострадавшие были доставлены в районную больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.

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