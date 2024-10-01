Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Автовоз, груженный автомашинами, загорелся на трассе в Актюбинской области

Автовоз, груженный автомашинами, загорелся на трассе в Актюбинской области , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 00:16 Фото: МЧС РК
В Хобдинском районе Актюбинской области на автодороге Самара – Шымкент 1 октября произошло возгорание автовоза, перевозившего шесть легковых автомобилей. В результате пострадали два человека, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, пожар начался в моторном отсеке транспортного средства и быстро распространился на находившиеся на нем автомобили.

Благодаря оперативным действиям сотрудников противопожарной службы удалось ликвидировать возгорание и спасти три легковых автомобиля.

Также сообщается, что водитель автовоза 1996 года рождения и гражданин Кыргызской Республики 1994 года рождения получили ожоги при попытке самостоятельно потушить огонь. Пострадавшие были доставлены в районную больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Шестерых детей спасли пожарные из горящей квартиры в ВКО. 

Читайте также

Стрельба на дороге попала на видео в Алматы
Стрельба на дороге попала на видео в Алматы
Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои
В Астане автоинструктор ударил женщину по лицу
Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба
Шестерых детей спасли пожарные из горящей квартиры в ВКО
Диана Абдуллаева
МЧС РК Актюбинская область Пожар 2024 год Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
&quot;Только не развод&quot;: Мадина Садвакасова заявила об изменениях в жизни
"Только не развод": Мадина Садвакасова заявила об изменениях в жизни
Солнечное затмение
Солнечное затмение: жизнь может круто поменяться на этой неделе
Карта Казахстан
Какое экономическое будущее ждет соседей Казахстана по Центральной Азии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: