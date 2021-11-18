Подросток погиб во время урагана в Жамбылской области

В Жамбылской области во время урагана погиб 17-летний парень, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла в селе Жалпактобе.
По данным "Хабар 24", во время стихии он находился на крыше частного жилого дома.
Молодого человека снесло на землю. Он скончался до приезда скорой помощи.
Напомним, что в области 17 ноября бушевал ветер.
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За медицинской помощью обратились 28 человек.
Сильный ветер повалил более 45 крупных деревьев, 12 остановок и 32 светофора. На улицах города повреждению подверглись 34 билборда, девять рекламных пилонов и 64 флага.
Кроме того, из-за погодных условий была закрыта трасса Алматы – Ташкент – Термез.
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