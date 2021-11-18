"Казахтелеком" начал разворачивать в Туркестанской области сеть eQoldau

Крупнейший телеком-оператор Казахстана на этой неделе обеспечил свободный доступ к цифровым услугам населения села Когам в Туркестанской области: в акимате поселка, где живут четыре тысячи человек, открылся первый пункт общественного доступа к Всемирной паутине.

Напомним, что в конце прошлого года "Казахтелеком" успешно завершил проект по строительству волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах: оптика была доведена до 828 сел, где к широкополосному доступу были подключены более 2,5 тысячи государственных учреждений и бюджетных организаций. Эти точки подключения в госорганах стали базой для реализации ряда других проектов – один из них предполагает установку в госорганах на основе подключений к оптике пунктов открытого доступа eQoldau.

Устройства eQoldau – это многофункциональные компьютеры-терминалы, снабженные USB-разъемами для ввода данных и скачивания документов, картридером для считывания данных с удостоверения личности и фингерпринтером – устройством для считывания биометрических данных, с помощью этого устройства сельчане смогут заказывать документы, удостоверяющие личность. Они также оснащены сенсорным дисплеем и принтером, а самое главное – связаны со всеми существующими в стране информационными системами государственных органов и частных структур.

В результате такого оснащения сельчане с помощью этих устройств смогут дистанционно оплачивать налоги и штрафы, получать в электронном виде справки об отсутствии судимостей и задолженностей, о зарегистрированной на них недвижимости, проверять отсутствие запрета на выезд за рубеж и состояние своих пенсионных счетов, поставить ребенка в очередь на место в детском саду, записаться на прием к врачу, заказывать почтовые услуги и курьерские доставки. Терминалы открытого доступа позволяют также оплачивать коммунальные услуги и приобретать железнодорожные и авиабилеты, покупать технику и различные товары в маркетплейсах, совершать денежные переводы.

Также через пункты открытого доступа eQoldau жители сел смогут получать электронные цифровые подписи и пользоваться возможностями портала госкорпорации "Правительство для граждан" Egov.kz, сайтом Единого пенсионного фонда Enpf.kz и электронной биржей труда Enbek.kz. С помощью запроса на последний ресурс во время презентации первого в регионе ПОДа жители села Когам узнали, что в их населенном пункте открыты 49 трудовых вакансий на 16 предприятиях различной формы собственности – частной и коммунальной. И это далеко не все возможности eQoldau, который может раздавать Wi-Fi-сигнал для того, чтобы обладатели смартфонов не стояли в очереди к нему, а получали необходимые услуги одновременно: директор по развитию бизнеса дивизиона по корпоративному бизнесу АО "Казахтелеком" Амирали Сеилов отмечает, что функционал eQoldau будет постоянно расширяться, а сеть таких устройств будет нарастать в Туркестанской области и по всей стране.

Туркестанская область стала первым регионом в стране, где "Казахтелеком" установил пункт общественного доступа eQoldau для массового использования. Выбор Туркестанской области не случаен, сейчас регион занимает лидирующие позиции в цифровизации как городской, так и сельской местности, и мы сегодня сделали очередной шаг к тому, чтобы у жителей села был доступ ко всему спектру государственных и телекоммуникационных услуг. Проект позволяет решить ряд задач по повышению уровня цифровизации и автоматизации процессов и удовлетворения нужд населения. Всего в рамках проекта в этой области будет установлено 63 таких пункта, общее же их количество в разных сельских уголках Казахстана составит 553 пункта, – говорит Амирали Сеилов.

Еще одна "фишка" eQoldau – с устройства можно подать заявку на подключение домашнего интернета. Первой этой возможностью воспользовалась жительница Когама Балжан Даулетова – и была приятно удивлена как качеством предоставленной услуги, так и ее оперативностью: дом семьи Даулетовых, состоящей из 9 человек, подключили к интернету в день заявки.

Я накануне по делам ездила в центр, где устанавливали терминал, поинтересовалась и узнала, что через это оборудование можно оставить заявку на подключение сети "Казахтелеком", – говорит Балжан Даулетова. – Я давно ждала возможности подключения домашнего интернета, поэтому сразу же через ПОД оформила заявку. Буквально через полчаса после подачи мною заявки приехали представители компании и подключили нас к ее сети. Скорость интернета очень хорошая, дома у нас несколько школьников, и интернет помогает им в учебе, как и нам в работе. Теперь у нас есть возможность при необходимости работать и учиться в режиме онлайн.

Заместитель акима Туркестанской области Рашид Аюпов отмечает, что работу по предоставлению населению региона доступа к современным цифровым услугам активизировал меморандум между региональными властями и "Казахтелекомом", подписанный относительно недавно. По его словам, сейчас в Туркестанской области свыше 50% сельских округов уже обеспечены связью стандарта 3G/4G, к концу года скоростным интернетом областные власти с помощью крупнейшего телеком-оператора страны и компаний сотовой связи рассчитывают обеспечить все сельские округа региона. А сам Туркестан стал одним из первых городов страны, где развернута сеть покрытия новым стандартом 5G. Кроме того, акимат области и "Казахтелеком" реализуют сейчас проект Smart Turkistan, который позволяет решить задачи по управлению инфраструктурой, повышению уровня цифровизации и автоматизации процессов коммунальных служб и правоохранительных органов. В совместных планах акимата и телеком-операторов страны – проект по повышению привлекательности Туркестана в качестве туристического центра с использованием больших данных.

Сегодня Туркестанская область – это динамично развивающийся регион, где проводится активная работа по переводу всех процессов жизнедеятельности в цифровой формат, – говорит Рашид Аюпов. – В рамках программы "Цифровой Казахстан" проводится системная работа по обеспечению населения самыми современными технологиями и возможностями. Для нас цифровизация является одним из приоритетных направлений развития региона, и мы видим на практике, что используемые решения и установленные пункты открытого доступа eQoldau позволяют упростить жизнь жителей, сделать доступными для сельчан все те услуги, которые для горожан уже давно стали привычными, то есть действительно устранить цифровое неравенство между городом и селом.