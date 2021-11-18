Глава БРК Абай Саркулов: Здесь из отходов выпускают премиальный продукт

Наладить выпуск металлического кремния планирует компания Qaz Carbon. Осваивать новую линейку продукции она намерена со следующего года.

Об этом заявил акционер карагандинского предприятия Давид Кемертелидзе для dknews.kz.

По его словам, компания намерена выйти на объем 35-40 тысяч тонн в год и экспортировать в страны Европы, где существует широкий спрос на высокотехнологичную продукцию. Как известно, металлический кремний используют в производстве солнечных батарей и чипов.

Эти планы Давид Кемертелидзе озвучил журналистам во время пресс-тура по новым производствам, которые были запущены в текущем году. Это обогатительная фабрика и Сарыаркинский ферросплавный завод с агломерационной фабрикой. Производства инновационные, полностью автоматизированные, где за технологическим процессом специалисты наблюдают из центра управления.

Фото Оспан Али

На ферросплавном заводе в качестве сырья используют казахстанские руды, в которых содержание марганца, по словам специалистов, очень низкое, на уровне 18-20%. Так что иногда приходится добавлять африканскую руду, где марганца 42%. Основная продукция завода – это ферросилиций. Продукт дорогой и довольно востребованный. Он применяется при производстве стали, сплавов чугуна для стойкости металлов, используется при строительстве судов, самолетов, автомобилей.

Фото: Оспан Али

Мы экспортируем в 47 стран мира, почти на все континенты. Наша продукция уходит в те страны, которые производят качественный металл. Этот завод оснащен маломощными печами по 8 мегаватт каждая. Эти печи могут плавить как марганцевые, так и кремневые сплавы. Мы можем держать разные марки. Это позволяет быть очень гибкими на рынке и производить продукцию, на который есть большой спрос. Переключение с одного сплава на другой у нас занимает максимум три часа, – отметил акционер ТОО "Qaz Carbon" Давид Кемертелидзе.





"На сегодняшний день каждая печь выпускает 25 тонн в сутки. Планируем 57 тысяч в год. Здесь еще не все введено в эксплуатацию. Всего 8 печей, но работают пока четыре. Строительство завода начали только в январе 2021 года. Ориентировочно завершим до декабря, к этому сроку будут введены остальные печи", – отметил генеральный директор ТОО "Qaz Carbon" Евгений Штеер.

Здесь нет отводящих труб, нет пыли, не выходит газ. А все потому, говорят, что внедрена трехступенчатая очистка газа, которая достигает 99,8%. Это позволяет предприятию работать по самым высоким экологическим стандартам.

Без вреда для экологии действует и обогатительная угольная фабрика. Дело в том, что весь технологический процесс происходит в закрытом помещении, без применения химических реагентов. Оборудование китайское, а технология американская. Применяется гравитационный способ обогащения угля. Для этого используются вода, магнитит и насосы. А сырье, причем это больше отходы с отвалов, поступает с ТЭЦ и угольных предприятий Карагандинского региона.

Фото Оспан Али

Данная фабрика перерабатывает 300 тонн в час. Мощность рассчитана на 2 млн. тонн в год. Здесь идет разделение на пустую породу и на угольный концентрат с зольностью до трех процентов, который мы экспонируем за рубеж. Все автоматизировано, сотрудники только обслуживают и контролируют. Вся информация выходит в автоматическом режиме за доли секунды на рабочий экран, – отметил главный технолог обогатительной фабрики Турлыбек Баймуратов.

Все проекты ТОО "Qaz Carbon" очень перспективные, считают в Банке Развития Казахстана. Они ориентированы на зарубежные рынки и увеличивают экспортный потенциал страны. Уже подписаны контракты с предприятиями из Японии, Кореи и других стран.





Общая стоимость проекта – 50 млрд. тенге. Из них 11 млрд. тенге – это средства акционеров. 38 млрд тенге представлено БРК. На предприятии организовано несколько производств. Это ферросплавное производство. Также тут находится коксохимическое производство. Находится литейное производство. В рамках проекта имеется выставочный центр, где покупателям наглядно могут показать всю необходимую документацию, технологический процесс. Если говорить об уникальности, необходимо отметить, что сырьевая база – это все-таки отходы. Здесь из отходов выпускают премиальный продукт: ферросплавы, угольный концентрат, агломерат, – отметил Председатель Правления Банка Развития Казахстана Абай Саркулов.

При этом, учитывая экспортную ориентированность проекта, ТОО "Qaz Carbon" получило также поддержку со стороны АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" посредством страхования займа на сумму 11,5 млрд тенге, что является показателем успешной синергии двух финансовых институтов страны (дочерние структуры Холдинга "Байтерек").

В самой компании оптимистично смотрят в будущее. Ведь все проекты – масштабные, нацелены на развитие обрабатывающей промышленности в регионе и что немаловажно – решают проблему занятости местных жителей.

Саида Жаркинова, Талап Жакупов